۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۸

نخست وزير ايتاليا براي ديدار با مقامات لبناني به بيروت مي رود

دفتر نخست وزير ايتاليا اعلام كرد : رومانو پرودي نخست وزير اين كشور دهم و يازدهم اكتبر براي ديدار با مقامات لبناني از بيروت ديدن خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر اطلاعات و اخبار نخست وزيري ايتاليا با انتشار بيانيه اي خبر داد : ايتاليا بيشترين تعداد نيرو را به لبنان اعزام كرده است .

هنوز هدف از سفر نخست وزير ايتاليا به لبنان كاملا مشخص نشده اما قرار است ايتاليا فرماندهي نيروهاي صلح بان سازمان ملل (يونيفل) را از فوريه سال 2007 برعهده گيرد.

تهاجم وحشيانه ارتش اشغالگر قدس به لبنان فرصتي را براي پرودي فراهم كرد تا زمينه را براي حضور ايتاليا در عرصه بين المللي فراهم كند.

مجلس ايتاليا اخيرا با تاكيد بر لزوم بازسازي لبنان، موافقت خود را با اعزام نيروي نظامي به اين كشور اعلام كرد .

اين مجلس  با 507 راي موافق و 20 راي مخالف حضور نظاميان اين كشور در خاورميانه را به تصويب رساند.

نيروهاي نظامي ايتاليا قرار است در قالب نيروهاي حافظ صلح تحت نظارت سازمان ملل متحد راهي لبنان شوند.

