کارنامه ۱۰ماهه پروازهای ایران/نشست و برخاست ها ۱۷ درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آماری که شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از نشست و برخاست، اعزام و پذیرش، ارسال و پذیرش پست و پروازهای عبوری در دی ماه سال ۹۵ منتشر کرده است، در اولین ماه از فصل زمستان در همه این موارد شاهد رشد بودیم.

بر طبق آمارها، تعداد نشست و برخاست ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته، همچنین آمار اعزام و پذیرش مسافر در دی ماه سال ۱۳۹۵ هم نشانگر آن است که این شاخص ۱۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۹۴ افزایش یافته است.

رشد در آمار پرواز فقط مربوط به نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر نمی شود؛ بلکه در این ماه ارسال و پذیرش بار و پست هم رشد ۱۳ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال ۹۴ تجربه کرده است؛ ضمن اینکه در دی ماه ۱۳۹۵ پرواز های عبوری هم افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۹ درصد رشد را تجربه می کند.

شهریور، رکورددار بیشترین پرواز عبوری

رجوع به آمار و ارقام شرکت فرودگاهها از میزان پروازهای عبوری در ده ماهه گذشته، حاکی از آن است که حجم پروازهای عبوری در شهریورماه سال جاری با رقم ۳۳ هزار و ۲۳۹ پرواز، در صدر قرار دارد؛ پس از آن تعداد پروازهای عبوری در مرداد با ۳۳ هزار و ۵۴ و سپس در تیرماه با عدد ۳۲ هزار و ۳۰۱ در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

گفتنی است طی ۱۰ ماهه گذشته، کمترین میزان پروازهای عبوری در خردادماه و حدود ۳۰ هزار و ۶۴۷ مورد بوده است. بر اساس آمارها، حجم پروازهای عبوری از فروردین تا خرداد روندی ثابتی را طی کرده؛ پس از آن سیر صعودی داشته و در پاییز و زمستان کاهش یافته است.