خانه احزاب در استان هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست صمیمی با فعالان سیاسی، احزاب و نخبگان استان هرمزگان با بیان اینکه وجود چنین نشست هایی نتیجه خون دل خوردن ها و خون های ریخته شده از زمان قبل انقلاب تاکنون است، اظهار داشت: تمامی امور موجود ماحصل انقلاب است و باید قدردان این نظام و انقلاب باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تمامی امور متولی و وزراتخانه خاص خود را دارد، تصریح کرد: استاندار به عنوان هماهنگ کننده و مجری نهایی ایفای نقش می کند که اختیاراتش دارای محدویت های قانونی خود است.

استاندار هرمزگان افزود: منتقدان باید به این اصل توجه لازم را داشته باشند و انتظارات را متناسب با اختیارات مسئولان تنظیم و بیان کنند.

جادری ادامه داد: هرمزگان دارای ظرفیت های بالایی است و درآمدهای آن توان اداره چندین استان را داراست اما باید به این نکته توجه داشت که فقر زیرساختی موجود ریشه تاریخی دارد و اکنون نیز بندرعباس دستخوش توسعه القایی و تورم صنعتی از نظر مکانی است.

وی گفت: اگر خواهان توسعه متوازن و پایدار هستیم باید به سمت توزیع امکانات و سرمایه ها براساس آمایش سرزمینی حرکت کنیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه در آینده ای نزدیک خانه احزاب در هرمزگان راه اندازی می شود، خاطرنشان کرد: انتخابات لازم برای تشکیل این خانه برگزار می شود.

جادری گفت: برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری باید از مشارکت و ظرفیت تمامی احزاب و گروه های سیاسی بهره ببریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: حضور در این راهپیمایی به عنوان نماد استقلال خواهی و اقتدار ایرانیان به شمار می رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز در این نشست، بیان داشت: برگزاری نشست‌های اینچنینی از درجه اهمیت بالایی برای استانداری برخوردار است که سعی می‌کنیم با فواصل کوتاه ‌تری این نشست‌ها را برگزار کنیم.

بهروز اکرمی با بیان اینکه وزارت کشور عملا به موضوع انتخابات ورود کرده است، افزود: انتظار بر این است فعالان سیاسی، احزاب و نخبگان در برگزاری انتخابات پرشور ما را کمک کنند و این به منزله این نیست که به این طیف به عنوان تنورگرم کن انتخابات نگاه می‌شود بلکه ما خواهان ورود گروه‌های سیاسی برای شفافیت هر چه بیشتر انتخابات هستیم.