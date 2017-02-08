به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در اطلاعیهای با اشاره به وضعیت آب و هوایی استان در هفته آینده، هشدارهای را خطاب به کشاورزان صادر کرد که این هشدارها به صورت زیر است.
1- کشاورزان پلاستیکهای روی ردیفهای کاشت گوجهفرنگی و جالیز را برندارند.
2- کشاوران سوراخ های ایجاد شده برای تهویه تونلها را حتیالامکان مسدود کنند.
3- کشاورزان از سمپاشی و تغذیه محصولات زراعی و باغی پرهیز کنند.
4- در مناطقی که شانکر باکترایی مرکبات وجود دارد بعد از بارش حتما ترکیبات مسی روی اندامهای هوایی درخت محلولپاشی شود.
5 - بلافاصله بعد از باران برای محصول گوجه فرنگی و سبزی و صیفی از قارچ کشهای حفاظتی استفاده کنند.
6- بعد از بارندگی، مزارع گندم آبی پایش شوند.
7- مصرف علف کش های گندم به بعد از بارش باران موکول شود.
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