صندوق کارآفرینی امید درکردستان اشتغال وانگیزه کار ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، سرپرست صندوق کارآفرینی امید استان، فرماندار شهرستان سنندج و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به همراه جمعی از خبرنگاران از چندین طرح تولیدی و آموزشی که با مشارکت و اعطای تسهیلات از سوی صندوق کارآفرینی امید اقدام به کار تولیدی در حوزه صنایع دستی، موسیقی و قالیبافی کرده بودند، بازدید کردند.

در ابتدا از سه کارگاه تولیدی واقع در خانه حبیبی بازدید شد، مسئول کارگاه سراجی سنتی در این بازدید با اشاره به فعالیت ۳۱ سال خود در حوزه صنایع دستی گفت: اکنون ۱۱ سال است که در حوزه سراجی سنتی مشغول به کار هستم.

ثوبیه محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ نفر در این کارگاه مشغول به کار هستند، بیان کرد: ۲ سال و ۶ ماه است که در خانه حبیبی مستقر هستیم و باید سال آینده اینجا را تخلیه و به فرد دیگری واگذار کنیم.

وی با اشاره به اینکه اثر و کار آنها دارای نشان ملی است، اظهارداشت: از صندوق کارآفرینی و امید ۳۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردیم وتوانستیم به کار خود رونق دهیم.

تجارت الکترونیک صنایع دستی کردستان راه اندازی شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان هم در این بازدید بر راه اندازی تجارت الکترونیک صنایع دستی دراستان تاکید کرد و گفت: استان ما از لحاظ آی تی ظرفیت فراوانی دارد و می توان از این بستر برای فروش صنایع دستی استان بهره گرفت.

حسین فیروزی عنوان کرد: مدیران ادارات دولتی سطح استان برای حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی انتظار می رود که خریدهای خود را از محصولات تولیدی داخل استان انجام دهند.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه بیشتر گردشگران اقدام به خرید صنایع دستی می کنند لذا باید محل های عرضه صنایع دستی هم در مسیر گردشگران قرار داشته باشد.

ایجاد بازارچه صنایع دستی در پارک شهدای سنندج

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در ارتباط با وضعیت استقرار واحدهای تولیدی صنایع دستی در خانه حبیبی سنندج گفت: داوطلب و متقاضی استفاده از این فضا زیاد است لذا به صورت دوره ای و حداقل یک ساله در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار داده می شود.

سیدمحسن علوی عنوان کرد: واحدهای تولیدی که در این مکان مستقر می شوند تنها بابت هزینه آب و برق از آنها مبالغی دریافت می شود بنابراین همه تمایل به حضور در این مکان هستند.

وی ادامه داد: دو برنامه شامل ایجاد بازارچه صنایع دستی حتی با سازه های موقت در پارک شهدا که ظرفیت استقرار ۳۰ واحد در آن وجود دارد و هم چنین اختصاص بازار روزسوم خرداد به محل عرضه صنایع دستی را با شهرداری مطرح کردیم و امیدواریم مورد تایید آنها قرار گیرد و اینگونه وضعیت صنایع دستی استان هم تا حدودی ساماندهی و بهبود می یابد.

سرپرست معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی کردستان هم در این بازدید در ارتباط با فروش اینترنتی صنایع دستی استان گفت: حدود چند سالی است که بحث فروش اینترنتی در استان شروع شده و این نوع فروش زمانی که برای خارج از کشور باشد بی شک دارای سود زیادتری خواهد بود.

فرزان عزت پور عنوان کرد: علی رغم کمبود منابع و اعتبار توانسته ایم میزان موجود را هم در مسیر درست آن هدایت کنیم.

وی بیان کرد: همواره قبل، حین و بعد از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان برکار آنها نظارت می کنیم و علاوه برآن مشاوره های لازم را نیز به آنها می دهیم.

سعید نظری ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که در زمینه تبادل پول در کشورما با سایر کشورهای دنیا وجود دارد هیچ شرکتی حاضر نمی شود اقدام به تبادل جنس و پول با واحدهای تولیدی ما کند و این مشکل بزرگی است که تاکنون راه حلی برای آن پیدا نشده است.

وی اظهارداشت: در داخل کشور هم به دلیل عدم اطمینان زیاد مردم به فروش های اینترنتی، فروش از این طریق برای تولیدکنندگان ما جوابگو نیست و لذا از این فضا بیشتر برای تبلیغ و شناساندن صنایع دستی استفاده می شود.

سرپرست صندوق کارآفرینی وامید هم در بازدید از این کارگاه گفت: صندوق برای حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه های خارجی تا سقف ۱۰ میلیون تومان و در داخلی تا ۵ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان با نرخ سود چهار درصد پرداخت می کند.

صادرات آثار چوبی به ۱۲ استان ایران و خارج از کشور

نگارخانه آثار چوبی از دیگر واحدهای خانه حبیبی سنندج بود که مورد بازدید مسئولان و خبرنگاران قرار گرفت.

مژگان عبدی مسئول نگارخانه آثار چوبی در این بازدید با اشاره به اینکه چهار سال پیش کار خود را درحوزه آثار چوبی آغاز کرده است، گفت: در حال حاضر برای ۱۲ استان کشور و همچنین خارج از کشور آثار خود را صادر می کنیم.

وی با اشاره به دریافت ۳۰ میلیون تومان تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید بیان کرد: انجام و تولید کارهایی در این حوزه همواره نیاز به تسهیلات دارد و اگر وام بیشتری به واحد ما تزریق شود بی شک میزان صادرات ما بیشتر خواهد شد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر دو کارگاه آثار چوبی در سنندج و قروه داریم که برای ۱۶ نفر اشتغالزایی کرده ایم.

مسئول کارگاه قالیبافی واقع در خانه حبیبی سنندج هم در بازدید مسئولان مذکور گفت: ۱۳ سال است که در حوزه قالیبافی مشغول به کارهستم و یک سال هم هست که کارگاه ما در خانه حبیبی مستقر شده است.

منور توانا بیان کرد: در حال حاضر ۵۶ بافند با ما در دو کارگاه و همچنین در منزل همکاری دارند و متاسفانه از لحاظ بیمه و دستمزد آنها با مشکلاتی مواجه هستیم که امیدواریم مسئولان در این زمینه ما را یاری کنند.

معرفی فرهنگ اصیل منطقه بارزترین راه توسعه است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در بازدید از آموزشگاه آزاد موسیقی ویژه بانوان و کودکان عندلیبی با اشاره به اینکه هنر موسیقی برند کردستان است، گفت: یکی از بارزترین راه های توسعه شناساندن فرهنگ اصیل منطقه به مردم داخل وخارج کشور است.

حسین فیروزی بیان کرد: وجود نمادها در زمینه ها و حوزه های مختلف همواره یکی از راه های معرفی و شناساندن هر منطقه ای در جغرافیای کشور بوده و هست.

وی اظهارداشت: یکی از معرف های کردستان در حوزه موسیقی وجود خانواده عندلیبی است که امیدواریم نام این خانواده که با فرهنگ و هنر منطقه عجیبن شده همچنان پرآوازه باشد.

گلریز عندلیبی مسئول آموزشگاه آزاد موسیقی بانوان و کودکان در این بازدید گفت: ۲۵ سال است که موسیقی را در سنندج آموزش می دهم و در طول این سال ها بانوان ما از وجود فضایی مناسب در حوزه موسیقی محروم بودند.

وی عنوان کرد: این آموزشگاه برای رفاه حال بیشتر بانوان و جذب تعداد زیادی از علاقمندان به موسیقی ایجاد شده است.

وی اظهارداشت: از صندوق کارآفرینی امید ۵۰ میلیون تومان برای راه اندازی و تجهیز این آموزشگاه تسهیلات دریافت کردیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در بازدید از شهربازی سرزمین جاذبه هم گفت: خلاقیت کودکان در هنگام بازی شکوفا می شود و در حین بازی می توانند مهارت های زندگی کسب کنند لذا ایجاد شهربازی امری بسیار ضروری است.

فیروزی بیان کرد: آزادی عمل بیشتری باید به کودکان بدهیم تا مهارت های زندگی را فرا گرفته و استعدادهایشان شکوفا شود.

وی اظهارداشت: شهرداری های استان باید تلاش و فضا و امکانات مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند تا شاهد توسعه شهربازی در تمامی شهرهای استان باشیم.

شهربازی سرزمین جاذبه تیرماه امسال در سنندج ایجاد شده و ۸ نفردرآن مشغول به کار شدند و برای ایجاد این مجموعه ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده که ۱۰۰ میلیون تومان آن از محل تسهیلات صندوق کارآفرینی امید تامین شده است.

پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان تسهیلات به سه کارگاه تولیدی در سنندج

از سه کارگاه شامل کارگاه صنایع دستی انار، تولید کابینت و سرویس خواب و کیسه بافی که در شهرک صنعتی شماره یک سنندج واقع بودند و از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید برای ایجاد و توسعه فعالیتشان استفاده کردند، بازدید شد.

کارگاه صنایع دستی انار در زمینه صنایع دستی هم‌جوشی شیشه فعال و برای چهار نفرهم اشتغال ایجاد شده بود.

آرش رضایی مسئول این کارگاه گفت: ۵۰ میلیون تومان از صندوق کارآفرینی امید برای خرید تجهیزات مورد نیاز تسهیلات دریافت کردیم.

وی با اشاره به اینکه اشتغال غیرمستقیم کارگاه هم با توجه به حجم سفارشات متغییر است، بیان کرد: در حال حاضر مشکل مالی نداریم تنها دغدغه ما مربوط به بازار فروش است.

وی ادامه داد: برای حل مشکل مذکور هم اقدام به تبلیغات از طریق فضای مجازی و شرکت در نمایشگاه های عرضه تولیدات صنایع دستی کرده ایم.

میزان تسهیلاتی که کارگاه تولید کابینت و سرویس خواب از صندوق دریافت کرده بودند ۳۰ میلیون تومان بود که به گفته مسئول این کارگاه در صورت پرداخت ۷۰ میلیون تومان تسهیلات دیگر قادر خواهد بود تعداد افراد شاغل در این کارگاه را از هشت نفر به ۱۲ نفر افزایش دهد.

کارگاه کیسه بافی که با مشارکت صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شده امروز به صورت رسمی افتتاح شد.

رضا فتحی مسئول این کارگاه با اشاره به اینکه گونی ها را به صورت رول وارد می شود، گفت: در این کارگاه براساس سفارش مشتریان نوشته های مختلف برروی گونی ها به چاپ می رسد.

وی با بیان اینکه روزانه در این کارگاه ۱۲ هزار تخته گونی براساس سفارشات مشتریان چاپ می خورد، گفت: ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات از صندوق برای راه اندازی این کارگاه دریافت و برای پنج نفر هم اشتغال ایجاد کردیم.