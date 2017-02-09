اولین کارگاه ونمایشگاه صنایع دستی لنج سازی درجزیره هرمز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحمید گلزاری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در راستای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در بخش حوزه هنری این سازمان اقدام به راه اندازی اولین کارگاه و نمایشگاه لنج سازی بومی (دکوری ) در جزیره هرمز و کل منطقه کرده است.

وی بیان داشت: به واسطه این حرکت در جهت اشتغالزایی ۱۵ نفر از جوانان مستعد در این رشته مشغول به فعالیت می شوند.

حجت الاسلام گلزاری گفت: ارائه هنرلنج سازی دکوری اولین پروژه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است که در نمایشگاه صنایع دستی به معرض فروش و بازدید علاقه مندان به این هنر گذاشته می شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی جزیره هرمز افزود: برای توسعه گردشگری این جزیره و افق چشم اندازی که ترسیم کرده ایم پس از به نمایش گذاشتن این هنر بومی در فاز بعدی آن کارگاه و موزه زیورالات صدفی و تراش سنگ های زینتی به بهره برداری می رسد. ابعاد ماکت های لنج چوبی در اندازه های مختلف از پنج سانتی متری تا یک متری است.

گلزاری بیان داشت: این کارگاه با مبلغ ۱۵ میلیون تومان سرمایه اولیه راه اندازی شده است که در سه طرح ماکت سازی لنج کامل روی پایه ، نیمه لنج در قاب و طرح سه تیکه قاب لنج انجام می شود.

گلزاری بیان داشت: اکنون ظرفیت ایجاد شده برای تولید انبوه توسط پنج استاد کار ماهر و ۱۰ هنر آموز انجام می شود.

گلزاری افزود: این کارگاه آمادگی حضور در نمایشگاه های بین المللی و صادرات به خارج کشور به خصوص به کشور های حاشیه خلیج فارس را دارد و در صورت حمایت جدی از این جوانان می توانند در نمایشگاه های بزرگ و بین المللی برای به نمایش گذاشتن این هنر زیبا اقدام کنند.