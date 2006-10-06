فصلنامه پيام اسلام در بانكوك منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در سرآغاز اين شماره از فصلنامه پيام اسلام بيانات مقام معظم رهبري در نام گذاري سال پيامبر اعظم (ص) و پيام حجت الاسلام محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي منتشر شده است.

در بخش مقالات اين فصلنامه اين عناوين منتشر شده است : انسان و سر نوشت، اسلام و پلوراليسم، فلسفه و ايده آليسم، امام خميني و بازگشت به معنويت، زن و خانواده در اسلام، رمضان ، ماه ضيافت الهي، بررسي قدمت حضور ايرانيان در برمه، گزارش سفر حجت الاسلام سيد ياسر خميني نوه حضرت امام خميني (ره) به تايلند، گزارش سمينار ايران شناسي.

همچنين در اين شماره مصاحبه اي با پرفسور الياس، امام جماعت مسجد امام علي (ع) در بانكوك منتشر شده است.

معرفي مسجد "تون سون پاتانا " و مصاحبه با امام جماعت اين مسجد از ديگر بخشهاي اين فصلنامه است.

ملاصدرا و كمال الملك از جمله شخصيتهايي هستند كه در اين شماره معرفي شده اند.