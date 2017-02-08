موج خشونت علیه مسلمانان میانمار «گسترده و حساب شده» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک مأمور ارشد تحقیق سازمان ملل متحد اعلام کرد که اظهارات و اعترافات اقلیت مسلمان «روهینگیایی» که از میانمار به بنگلادش گریخته اند،‌ از رواج یک موج خشونت «بسیار دهشتناک» و «تکان دهنده» حکایت می کند.

«لینا آرویدسون» رهبر یک تیم چهارنفره از مأموران تحقیق در حوزه حقوق بشر سازمان ملل متحد به خبرگزاری آناتولی گفت که خشونت علیه مسلمانان «روهینگیا» در کشور میانمار تحت نام دولت صورت می گیرد.

سازمان ملل نیز جمعه گذشته گزارشی منتشر کرد که بر پایه مصاحبه با قربانیانی تهیه شده بود که با عبور از مرز خود را به بنگلادش رسانده بودند.

طبق یافته های این تحقیق، از ۲۰۴ قربانی که بطور انفرادی توسط تیمی از مأموران تحقیق سازمان ملل مورد مصاحبه قرار گرفتند، اکثریت آنها شاهد موج کشتار بودند و تقریباً نیمی از آنان گزارش دادند که یکی از اعضای خانواده اشان کشته و یا مفقود شده است.

طبق این گزارش، بیش از نیمی از ۱۰۱ زنی که در این مصاحبه ها شرکت کردند، مورد تجاوز یا سایر اَشکال خشونت جنسی قرار گرفته اند.

آرویدسون در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت که «هرکدام از این افراد قربانی نوعی از خشونت شده اند؛ یا خانه آنها به آتش کشیده شده و یا یکی از اعضای خانواده شان کشته و یا ناپدید شده است و یا اینکه خود آنها شخصاً مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند».

این مأمور ارشد تحقیق سازمان ملل اینگونه خشونتها را «کاملاً در زمره خطرناکترین موارد نقض حقوق بشر» دانست و گفت آنچه که وی شخصاً از زبان قربانیان شنیده است،‌ «وحشتناک» و «تکان دهنده» است.

آرویدسون همچنین اظهار داشت که «مقامات دولتی [میانمار] مرتکب این خشونتها می شوند؛‌ زیرا افسران پلیس و نیروهای نظامی در لباس اونیفرم همان مقامات دولتی هستند».

آرویدسون با محکوم کردن این موج خشونت گفت که مقامات [میانمار] نمی توانند «با توسل به برخی دلایل امنیتی یا هرگونه هدف عملیاتی» به کشتار غیرنظامیان بپردازند. وی تأکید کرد که «هیچ هدفی نمی تواند این کشتارها را توجیه نماید».

این مأمور ارشد تحقیق سازمان ملل در مورد علل این موج خشونت علیه مسلمانان روهینگیا گفت که فاکتورهای قومی و مذهبی در رواج این خشونتها دخیل هستند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این خشونتها می تواند در زمره «کشتار جمعی» تعریف شود،‌ گفت که برای یافتن پاسخ صحیح به تحلیل و واکاوی عمیق تری نیاز است.

با این وجود آرویدسون تصریح کرد که خشونتهای صورت گرفته در میانمار «به احتمال زیاد» جنایت علیه بشریت بشمار می روند.

گفتنی است که در پی حملات به پُستهای دیده بانی مرزی در کشور میانمار که عملیاتهای شدید نظامی از سوی ارتش این کشور را به دنبال داشت، از نهم اکتبر ۲۰۱۶ (هجدهم مهر ۹۵) حدود ۶۶۰۰۰ مسلمان روهینگیایی به مرز بنگلادش گریخته اند.

ارتش میانمار در توجیه اقدامات نظامی خود اعلام کرد که در حال اجرای «عملیاتهای پاکسازی» در این منطقه است.

این در حالی است که طبق گزارش سازمان ملل، خشونتها علیه مسلمانان روهینگیا «گسترده و برنامه ریزی شده به نظر می رسد و به احتمال بسیار زیاد نشاندهنده ارتکاب به جنایات علیه بشریت است».