حمله رژیم صهیونیستی به مواضع سوریه در جولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رژیم صهیونیستی یک موضع سوریه در حومه قنیطره واقع در جنوب این کشور را بمباران کرد.

رژیم صهیونیستی مدعی شد که این حمله در واکنش به اصابت یک خمپاره به جولان اشغالی که از خاک سوریه شلیک شده بود، صورت گرفت و در واکنش به آن برخی مواضع ارتش سوریه در جولان را هدف قرار داده است.

بنا بر ادعای نظامیان صهیونیست این خمپاره به یک منطقه خالی اصابت نموده و تلفاتی به همراه نداشته است.

در همین حال یک منبع نظامی سوریه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در چارچوب حمایت از گروه های تروریستی تکفیری شامگاه چهارشنبه یکی از ساختمان های مسکونی در القنیطره را مورد هدف قرار داد.

این منبع افزود که رژیم صهیونیستی یک ساختمان مسکونی در شهر «البعث» قنیطره را با یک موشک که توسط بالگرد از داخل اراضی اشغالی شلیک شده بود هدف حمله قرار داد.

وی همچنین گفت: این تجاوز آشکار که یک منطقه مسکونی را مورد تجاوز قرار داد ارتش سوریه را از ادامه نبرد علیه گروه های تروریستی که بازوی دشمن صهیونیستی هستند بازنخواهد داشت.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی پیش از این نیز بارها به صورت مستقیم برای حمایت از مزدوران تروریست خود از گروه جبهه النصره و گروه های وابسته به آن وارد عمل شده است و با تجهیز آنها به سلاح های پیشرفته زخمی هایشان را به بیمارستان های خود منتقل کرده است.