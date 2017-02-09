مخاطبان آثار روزهای پایانی را برگزیدند/۲۲عنوان فیلم کافی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه نامزدهای سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در آستانه اعلام برندگان هستند و از میان این نامزدها ۲۲ عنوان فیلم در شیراز به نمایش در آمدند برخی کارشناسان و فعالان هنر هفتم در گفت و گو با خبرنگار مهر بسنده کردن به نمایش برخی فیلم های منتخب جشنواره را در شیراز کافی ندانسته و معتقدند نباید جشنواره فیلم فجر را در این شهر که خود از ایده پردازان جشنواره در دوره های متعدد است محدود به نمایش بخشی از فیلم های این رویداد سالانه سینمای ایران کرد.

احسان اکبرپور از فعالان رسانه ای در حوزه فرهنگ و هنر با بیان اینکه تنها موفق به تماشای ۴ عنوان فیلم در جریان شانزدهمین جشنواره فجر شیراز شده می گوید: از میان فیلم هایی که دیدم فقط «خفه گی» را پسندیدم و بقیه آثار فوق العاده ضعیف بودند. نمی دانم چگونه فیلمنامه چنین آثاری موفق به تصویب در وزارت ارشاد می شوند.

بازنگری در اختصاص سینما سعدی و تالار حافظ به جشنواره

او برگزاری جشنواره را از ابتدای اعلام اسامی فیلم های حاضر در سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از جمله آثار بخش سودای سیمرغ را دارای مشکل دانسته و می افزاید: در شیراز نیز اختصاص سالن های سینما سعدی و تالار حافظ از جمله مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.

این علاقه مند سینمای ایران ناهماهنگی در بلیت فروشی را دیگر نقطه ضعف این دوره جشنواره در شیراز عنوان کرده و می گوید: اینکه بلیت های جشنواره در قالب بسته هایی در اختیار تماشاگران قرار گرفت از نکاتی است که حتما نیازمند دقت نظر بیشتری است.

از طرفی رئیس انجمن فیلم، عکس و پویانمایی استان فارس که مسئولیت دبیری این جشنواره را در شیراز برعهده دارد می گوید: شیراز به لحاظ مخاطب در جمع ۳۰ استانی که جشنواره را به طور همزمان برگزار کرده اند از جایگاه مطلوبی برخوردار بود.

فروغ عدالت پور با بیان اینکه در این مدتی که جشنواره فیلم فجر در شیراز برپا شده غالب نوبت های نمایش فیلم ها با ازدحام تماشاگر روبه رو شد، می افزاید: شیراز جزو ۵ شهری است که به خاطر میزان فروش فیلم ها در جایگاه مناسبی قرار دارد و سینما سعدی و حافظ در رتبه مطلوب جشنواره های استانی قرار دارند.

آثار به روز و با زندگی مردم همنواست

این درحالیست که یکی از کارشناسان امور سینمایی هم در ارزیابی این جشنواره معتقد است: فیلم های این دوره جشنواره از لحاظ موضوع اجتماعی به روز بوده و با زندگی امروزی مردم ایران همنوایی کامل دارند.

طه فقیه با بیان اینکه آثار جشنواره فیلم فجر دستکم در شیراز و آنچه روی پرده سینماهای نمایش دهنده این شهر قرار گرفت در همزبانی و بیان مشکلات اجتماعی مردم موفق بودند، ادامه می دهد: نسبت به سال گذشته فیلم های جشنواره از بابت بیان مشکلات اجتماعی در جایگاه بهتری قرار دارد. گرچه آثاری مانند فروشنده یا ایستاده در غبار که در جشنواره پارسال حضور داشتند بیان قوی تری داشتند اما امسال آثار جشنواره از ابداع و خلاقیت خالی بودند.

لیلا رضوی که از فعالان حوزه فیلم و سینمای شیراز به شمار می رود هم با وجود اینکه موفق به دیدن ۳ عنوان فیلم در جریان جشنواره فیلم فجر شده می گوید: از هیچ از فیلم ها راضی نبودم زیرا فیلم ها در خیلی از مسایل دارای ضعف ساختاری بودند.

انتخاب و شیوه نمایش فیلم ها مناسب جشنواره ای با سابقه نیست

او در ارزیابی نحوه برگزاری جشنواره در شیراز شیوه آن را مورد انتقاد قرار داد و افزود: آنچه امسال در انتخاب آثار و نحوه نمایش فیلم ها پیش گرفته شد مناسب یک جشنواره با سابقه بیش از ۳۰ سال نیست.

رضوی نمره برپایی جشنواره را در شیراز از ۱۰ به عدد ۲ بسنده کرده و می افزاید: کیفیت برپایی جشنواره به خوبی دوره های پیشین نبود.

این درحالیست که یکی از منتقدان سینما هنر و تجربه شیراز ارزیابی جشنواره فیلم فجر را در این شهر را منوط به اکران تمامی فیلم های بخش سودای سیمرغ در قالب ۱۰ روز برپایی آن دانسته و می گوید: یکی از گلایه های علاقه مندان به سینما اکران نشدن تمامی فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران است.

او در ادامه عنوان می کند: آنچه در شیراز دیدم ضعیف بود و آنچه در فهرست نامزدهای سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر قرار داشت در شیراز فرصت نمایش نیافت.

عیسوی در عین حال فیلم های بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر را ضعیف ارزیابی کرد و بزرگترین مشکل آثار این دوره را همچنان فیلنامه دانست که با تم های تکراری فقر اقتصادی، ظلم شدید به زنان و بی پناهی در جامعه روی پرده رفتند.

درخواست برای اکران تمامی فیلم های جشنواره در شیراز

او خواسته شخصی خود را پس از برگزاری ۱۶ دوره جشنواره فیلم فجر در شهر ادب و هنر مطرح کرد و گفت: پس از سالها برگزاری جشنواره فیلم فجر در شیراز باید یک پله به جلو گام برداشت و حداقل امکانی فراهم کرد که تمامی فیلم های جشنواره را در شیراز شاهد باشیم.

گفتنی است که شانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز در هفتمین روز برپایی شاهد ازدحام تماشاگرانی بود که برای دیدن فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» در ساعت ۲۱ به تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس آمده بودند و موفق شدند این فیلم را پس از اینکه یکبار هم در ساعت ۱۵ به روی پرده رفته بود، تماشا کنند.

این درحالیست که پنجشنبه ۲۱ بهمن در آخرین روز جشنواره که به نوعی نقطه اوج اکران ها در سینما سعدی و تالار حافظ به شمار می رود، آثار بزرگان سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر امکان پخش می یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم فجر شیراز در روز پایانی شاهد اکران فیلم های فراری(علیرضا داودنژاد)، پشت دیوار سکوت(مسعود جعفری جوزانی) و زیر سقف دودی(پوران درخشنده) است.