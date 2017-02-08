با تهدیدات آمریکا مقابله می کنیم/ آمادگی برای گفتگو با عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «علاء الدین بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که آمریکا نتوانست خطوط قرمز ایران در منطقه را زیر پا بگذارد و به آنها هرگز اجازه نخواهیم داد این کار را بکنند.

بروجردی در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کرد که آمریکایی ها همواره سعی بر شکست دادن ایران و وارد کردن ضربه به هم پیمانانش بویژه محور مقاومت داشته اند اما در این راه ناکام ماندند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا سیاست ثابتی در مواجهه با ایران ندارد، تصریح کرد که ایران در حال حاضر از لحاظ سیاسی و راهبردی قویتر شده و از توان بسیار بالایی برخوردار است که این به مذاق واشنگتن خوش نمی آید.

وی همچنین افزود که ایران امروز ایران زمان شاه نیست و با هرگونه تهدید آمریکا مقابله خواهد کرد اما این به معنای تمایل برای جنگ نیست.

بروجردی با بیان اینکه احتمال رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا ضعیف ترین احتمال است، علت آن را این دانست که آمریکا به خوبی به توانمندی های ایران واقف است.

وی در ادامه با اعلام اینکه ایران هرگونه اتهام علیه خود درباره حمایت از تروریسم را رد می کند، تصریح کرد که سردار قاسم سلیمانی نقش بسیار مهمی در مبارزه با تروریسم بویژه گروه های تروریستی داعش و النصره داشته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که ایران مشکلی با عربستان سعودی نداشته و آماده گفتگو با این کشور است.