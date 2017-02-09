۱۸میلیارد ریال برای ایجاد پارک علم وفناوری استان پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه پژوهش و فناوری استان که با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در یاسوج برگزار شد افزود: این میزان اعتبار در سال آینده برای احداث پارک علم و فناوری تخصیص خواهد یافت.

محنایی با بیان اینکه اعتبارات پژوهشی در استان ریز و پراکنده است عنوان داشت: این مسئله بارها از طریق استان به مرکز اعلام شده است.

وی تاکید کرد: این پیشنهاد وجود دارد که از سرجمع اعتبارات استان یک عدد مشخص در اختیار کارگروه پژوهش و فناوری و شورای برنامه ریزی و توسعه قرار بگیرد و بر اساس اولویت ها به طرح ها اختصاص یابد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اظهار داشت: ایجاد صندوق شکوفایی و نوآوری و صندوق نوآوری و پژوهش از نیاز های استان است.

محنایی ایجاد کانون های هماهنگی دانش و صنعت را از دیگر خواسته های استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید مراکز رشد خود را ایجاد کنند بیان داشت: با توجه به توانایی های بالا و تخصص معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در حوزه دانشگاهی این درخواست را داریم که به عنوان سفیر در حوزه های پژوهشی استان عمل کنند و نیاز های استان که برطرف نشده اند را پیگیری کنند.