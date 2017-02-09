«جف سِشِنز» به سمت «دادستان کل آمریکا» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه به سناتور «جف سِشنز» جمهوریخواه برای تصدی مقام «دادستان کل» آمریکا رأی اعتماد داد.

این سناتور اهل آلاباما به موضع سرسختانه خود در خصوص اجرای قوانین مهاجرت و حمایت اولیه اش از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی آمریکا مشهور است.

گفتنی است که مجلس سنای آمریکا با ۵۲ رأی موافق در برابر ۴۷ رأی مخالف، سناتور «جف سشنز» را برای تصدی مقام «دادستانی کل آمریکا» تأیید کرد.

شایان ذکر است که مجلس سنای آمریکا روز سه شنبه در یک رأی گیری آیین نامه ای، راه را برای تأیید صلاحیت سناتور «جف سِشِنز» برای تصدی مقام دادستانی کل آمریکا هموار نموده بود.

در واقع،‌ مجلس سنای تحت کنترل جمهوریخواهان با ۵۲ رأی موافق در برابر ۴۷ رأی مخالف، مباحثات پارلمانی در خصوص صلاحیت این گزینه انتخابی دونالد ترامپ را محدود ساخت.