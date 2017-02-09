جشنواره نوروزی حمایت از بیماران مبتلا به سرطان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره نوروزی حمایت از بیماران مبتلا به سرطان که در ۲۰ سال گذشته با همکاری و همت حامیان موسسه خیریه بهنام دهش پور برگزار شده است، امسال نیز با همکاری۲۰ شرکت حامی، میزبان همراهان و همیاران و مردم نوعدوست ایران خواهد بود.

در این جشنواره بیش از١٢٠ غرفه با ارائه محصولات متنوع در برپایی هر چه بهتر این رویداد مشارکت می کنند.

موسسه خیریه بهنام دهش پور جشنواره نوروزی را با شعار «جهان بدون سرطان» و با پیام سلامتی و امید برای همه بیماران برگزار می کند.

تمام عواید حاصل از این جشنواره صرف تامین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان می شود.

علاقه مندان برای حضور در این جشنواره می توانند از ساعت ۱۰ تا ۲۱ روزهای ۲۶ تا ۲۹ بهمن ۹۵ به مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی مراجعه کنند.