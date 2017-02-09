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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۵:۲۶

جشنواره نوروزی حمایت از بیماران مبتلا به سرطان برگزار می شود

جشنواره نوروزی حمایت از بیماران مبتلا به سرطان برگزار می شود

جشنواره نوروزی حمایت از بیماران مبتلا به سرطان، در روزهای ۲۶ تا ۲۹ بهمن ۹۵ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره نوروزی حمایت از بیماران مبتلا به سرطان که در ۲۰ سال گذشته با همکاری و همت حامیان موسسه خیریه بهنام دهش پور برگزار شده است، امسال نیز با همکاری۲۰ شرکت حامی، میزبان همراهان و همیاران و مردم نوعدوست ایران خواهد بود.

در این جشنواره بیش از١٢٠ غرفه با ارائه محصولات متنوع در برپایی هر چه بهتر این رویداد مشارکت می کنند.

موسسه خیریه بهنام دهش پور جشنواره نوروزی را با شعار «جهان بدون سرطان» و با پیام سلامتی و امید برای همه بیماران برگزار می کند.

تمام عواید حاصل از این جشنواره صرف تامین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان می شود.

علاقه مندان برای حضور در این جشنواره می توانند از ساعت ۱۰ تا ۲۱ روزهای ۲۶ تا ۲۹ بهمن ۹۵ به مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولی عصر، نرسیده به چهارراه پارک وی مراجعه کنند.

کد مطلب 3901857
حبیب احسنی پور

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