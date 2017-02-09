انجام ۳۵ هزار عملیات امداد و نجات/انتقال ۱۹ هزار مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی گفت: جمعیت هلال احمر کشور در ۱۰ ماه گذشته ۳۵ هزار و ۲۵۶ ماموریت امداد و نجات در کشور انجام داده و به ۵۳۲ هزار و ۱۳۷ نفر امدادرسانی کرده است.

وی افزود: انتقال ۱۹ هزار و ۵۵۸ مصدوم مجروح به مراکز درمانی، خدمات سرپایی به ۱۱۰ هزار و ۸۷۸ نفر، اسکان اضطراری و موقت ۲۷۵ هزار و ۸۸۲ نفر و رهاسازی سه هزار و ۴۶۸ نفر، از دیگر اقدامات امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور در در ۱۰ ماه گذشته بوده است.

سلیمی گفت: ۶۰ هزار امدادگر درجه بندی شده و ۵۰ هزار نفر در حال سازماندهی شده در جمعیت هلال احمر کشور وجود دارد.

پوشش هوایی امداد و نجات نوروزی

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح امداد و نجات نوروزی دستورالعمل های لازم تهیه و تدوین و از طریق ستاد مرکزی ابلاغ شده و جدول زمان بندی اجرای طرح مشخص و هماهنگی های لازم با دستگاه های همکار از جمله پلیس، اورژانس، کمیسیون ایمنی راه ها و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت گرفته است.

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: برای نخستین بار در کشور، امداد و نجات هوایی در مدت اجرای طرح امداد و نجات نوروزی در ۳۱ استان پوشش داده می شود.

افزود: این مهم به منظور خدمات رسانی سریع و کاهش آمار کشته شدگان در حوادث رانندگی ایام نوروز در نظر گرفته شده و تدابیر لازم در این راستا اندیشیده شده است.

وی گفت: طرح امداد و نجات نوروزی از ۲۵ اسفند ۹۵ تا ۱۴ فروردین ۹۶ اجرا می شود و منابع و تجهیزات در نظر گرفته شده برای این طرح به نسبت نوروز ۹۵، سه درصد افزایش دارد.

رئیس سازمان امداد و نجات ادامه داد: برای ارایه خدمات مطلوب به مردم در ایام نوروز، هزار و ۳۰۸ مرجع امداد و نجات در کشور تدارک دیده شده که از این تعداد ۵۳۳ پایگاه ثابت، ۳۰۰ پایگاه موقت و سیار، ۴۴۴ شعب و مراکز و ۳۱ پست به صورت هوایی است.

سلیمی افزود: در این ایام، هزار و ۲۶ آمبولانس، ۳۶۴ خودروی نجات، ۵۰ خودروی ویژه عملیاتی، ۱۱ خودروی ارتباطات، یکهزار و ۲۸۲ خودروی امدادی، ۴۷۵ موتورسیکلت امدادی، ۴۷۵ موتورآمبولانس و ۲۳ بالگرد امدادی در نظر گرفته شده است.