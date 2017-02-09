گام موثر مجلس در کاهش تولد نوزادان معلول/اجباری شدن مشاوره ژنتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، همایون هاشمی درباره اظهارات رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه روزانه ۸۰ نوزاد معلول در کشور متولد می شوند، افزود: معلولیت در ایران دارای دو نوع است نخست معلولیت براساس عوامل ژنتیکی یا مادرزادی و دوم معلولیت های اکتسابی یا سالمندی که باید برای کاهش هر دو نوع معلولیت برنامه های پیشگیرانه ای لحاظ شود.

وی ادامه داد: پیشگیری از تولد نوزادان معلول و پیشگیری از آسیب‌هایی که منجر به معلولیت می‌شود تنها راه نجات برای کاهش معلولیت ها است در این میان برای جلوگیری و کاهش تولد نوزادان معلول بحث مشاوره ژنتیک و مشاوره قبل و حین باروری باید مبتنی بر نظام ارجاع شکل گیرد.

هاشمی با بیان اینکه لازم است دولت سرانه نگهداری از افراد معلول را در نظر بگیرد، تصریح کرد: نگهداری از معلول هزینه زیادی دارد که گاهی خانواده ها از پس این هزینه ها بر نمی آید لذا باید دولت به آنها کمک کند.

وی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای معلولیت های اکتسابی، یادآور شد: باید با اطلاع رسانی های متعدد و دقیق، مانع از معلولیت های اکتسابی شد چراکه اغلب این معلولیت ها بر اثر تصادفات شکل می گیرد که باید آموزش های لازم جهت رانندگی صحیح و درست ارایه شود.

هاشمی تصریح کرد: از سوی دیگر بسیاری از معلولیت های اکستابی نیز به سالمندان بالای ۶۰ سال اختصاص دارد که لازم است برای جلوگیری از آن، آموزش های لازم به افراد برای پیشگیری از معلولیت در سنین بالا ارایه شود.

وی به اثربخش بودن مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه مبنی بر اجباری شدن مشاوره های ژنتیک در خانواده ها اشاره کرد و تاکید کرد: با انجام این مشاوره ها می توان علت بروز معلولیت ها در خانواده را کشف کرد و تاریخچه خانوادگی را زیر ذره بین قرار داد زیرا با انجام این مشاوره ها مشخص می شود که آیا سابقه معلولیت در خانواده زوجین وجود دارد یا خیر.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: از سوی دیگر اگر در انجام این مشاوره های ژنتیک سابقه معلولیت در خانواده مشخص شود می توان با سازوکارهای مداخله ای و انجام آزمایش های مختلف مانع از تولد نوزادان معلول شد.