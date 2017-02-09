کارسخت ورامینی ها برای صعود/دیوار محکم سایپا مقابل صالحین

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی شامگاه چهارشنبه آغاز شد که هشت تیم حاضر در این مرحله تلاش دارند تا با کسب دو پیروزی، به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده و اقتدار خود را به نمایش بگذارند.

تیم صالحین ورامین که با تمامی مشکلات و موانع مالی به جمع هشت تیم پایانی لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور راه پیدا کرده، تلاش دارد تا با پیروزی مقابل سایپا، به مرحله نیمه نهایی صعود کرده و افتخار بزرگی را برای والیبال ورامین رقم بزند.

تیم صالحین ورامین در نخستین گام در مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال، مقابل سایپا با نتیجه سه بر یک شکست خورد و این نتیجه، کار نماینده والیبال ورامین را برای حضور در مرحله نیمه نهایی سخت و دشوار کرد.

نماینده والیبال ورامین برای حضور در جمع چهار تیم پایانی لیگ برتر، باید دو پیروزی مقابل سایپا کسب کند و در این میان تیم سایپا برای صعود، تنها به یک پیروزی دیگر نیاز دارد.

هواداران ورامینی همچنان امیدوار هستند که تیم صالحین ورامین در دو دیدار پیش رو در ورامین و تهران، مقابل سایپا به پیروزی رسیده و جواز حضور در جمع چهار تیم برتر لیگ را پیدا کند.

بازیکنان و کادر فنی صالحین ورامین امیدوار هستند تا در دومین دیدار خود با سایپا در سالن شهید گلعباسی، با حمایت هواداران ورامینی بتوانند یک پیروزی قاطع کسب کرده و در مسابقه سوم، انتقام شکست در دیدار نخست را گرفته و به جمع چهار تیم نهایی صعود کنند.