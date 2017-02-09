آیین وداع با شهید مدافع حرم در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع با شهید مدافع حرم شامگاه چهارشنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و با حضور جمعی از مردم و عاشقان فرهنگ شهید و شهادت در روستای احمدآباد کوزه گران برگزار شد.

در این مراسم معنوی، مردم شهرستان ورامین که از نقاط مختلف خود را به احمدآباد کوزه گران در بخش مرکزی رسانده بودند، با پیکر شهید سید موسی حسینی وداع کردند.

شهید حسینی در جریان درگیری با گروه های تروریستی و تکفیری به منظور دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مردم شهرستان ورامین در این مراسم اعلام داشتند که راه و مسیر شهدای مدافع حرم فراموش شدنی نیست و بدون تردید خون مطهر این شهدا، اجازه پیروزی به جریان های تکفیری و تروریستی را نخواهد داد.

شرکت کنندگان در این مراسم، با تجلیل از خانواده معظم شهدا و ایثارگران اعلام کردند که راه شهدای مدافع حرم توسط مردم شهرستان ورامین با جدیت و قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

گفتنی است مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید موسی حسینی روز پنجشنبه ساعت ۱۵ و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر در خیرآباد برگزار و در امامزاده طاهر و مطهر به خاک سپرده خواهد شد.