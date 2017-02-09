پلنگ ایرانی به سرنوشت ببر مازندران و شیر خوزستان دچار نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی اکبری در واکنش به وضعیت نامطلوب پلنگ آسیب دیده رودسر، با تاکید بر اینکه حفاظت از پلنگ ایرانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: شرایط حفاظت از این گونه نادر جانوری نباید به گونه ای باشد که تجربه تلخ انقراض ببر مازندران و شیرخوزستان دوباره در تاریخ کشور تکرار شود.

وی، بر لزوم آگاه کردن جوامع محلی و همچنین فعال کردن سمن ها در جهت حفاظت بهتر از پلنگ ایرانی تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت جوامع محلی و سمن ها برای حفاظت از گونه های در حال انقراض بهره برد و همچنین فرهنگ سازی مناسبی برای افزایش سطح آگاهی مردم انجام شود زیرا برخی هنوز نسبت به خطر انقراض نسل این‌گونه زیبای ایرانی آگاه نیستند.

اکبری با تاکید بر اینکه نگرش مردم نسبت به محیط زیست به ویژه گونه های در حال انقراض باید تغییر یابد، تصریح کرد: این آگاهی باید از طریق آموزش های زیست محیطی مختلف و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح جوامع محلی و استفاده از رسانه های جمعی به ویژه صدا وسیما به مردم انتقال یابد.

وی بر لزوم استفاده از تجارب بین المللی برای احیای نسل پلنگ ایرانی تاکید کرد و افزود: باید از تجارب دیگر کشورها و همچنین سازمان های بین المللی برای احیای نسل و حفاظت بهتر از این گونه در معرض انقراض استفاده کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس دهم با بیان اینکه گونه های جانوری جزو سرمایه های ملی کشور به شمار می‌روند، گفت: افزایش سطح آگاهی مردم، فرهنگ سازی و همچنین استفاده از ظرفیت و مشارکت جوامع محلی در پروژه حفاظت از پلنگ ایرانی مهمترین راهکار حفظ این گونه در حال انقراض است.

وی، با یادآوری نگاه ویژه برنامه ششم و همچنین لایحه بودجه 96 به محیط زیست، گفت: باید مقداری از منابعی که در لایحه بودجه 96 قرار است به محیط زیست اختصاص یابد را در جهت حفظ گونه های نادر جانوری به ویژه پلنگ ایرانی هزینه کرد.

اکبری، تصادفات جاده ای، تغییر اقلیم، تخریب زیستگاه، شکار بی رویه منبع تغذیه ای مانند گوزن و مرال، کمبود غذا و کاهش منبع تغذیه ای، طعمه مسموم و شکار را از جمله عوامل تهدید نسل پلنگ ایرانی برشمرد و بر لزوم رفع عوامل تهدید نسل این گونه در حال انقراض تاکید کرد.

زیستگاه های پلنگ ایرانی باید به طور کامل مورد حفاظت قرار گیرند

اکبری ادامه داد: زیستگاه های پلنگ ایرانی باید به طور کامل مورد حفاظت قرار گیرند و عوامل تهدید نسل این گونه شناسایی و برای رفع آنها تمهیدات ویژه اتخاذ شود؛ متاسفانه عواملی مانند تخریب زیستگاه و کاهش منبع تغذیه ای باعث شده این گونه در حال انقراض به حاشیه روستاها برای تامین غذا پناه ببرند که در این رابطه مورد هجوم برخی روستاییان قرار می گیرند که به صورت جدی لازم است برای تامین آب و غذا این گونه چاره اندیشی شود.

وی با تاکید بر اینکه باید مداخله مردم را در حفظ محیط زیست افرایش داد، تصریح کرد: هماهنگی مراکز و نهاد های دولتی با جوامع محلی برای مبارزه با تخریب زیستگاه های پلنگ ایرانی و همچنین برخورد قاطعانه با متخلفان شکار و صید و بازنگری در قوانین و جریمه‌های زیست محیطی می توان در کاهش خطر انقراض نسل پلنگ ایرانی مثمر ثمر واقع شود.

اکبری بر لزوم ایمن کردن زیستگاه پلنگ ایرانی تاکید کرد و گفت: امنیت زیستگاه پلنگ باید تامین شود؛ فنس کشی جاده و همچنین ایجاد روگذر و زیرگذر از جمله اقداماتی است که برای امنیت پلنگ در جاده های پرخطر باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه منابع اقتصادی لازم برای حفاظت از پلنگ ایرانی باید در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید با جلب مشارکت های مردمی در جهت حفظ پلنگ ایرانی تلاش کند.