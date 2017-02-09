وضعیت بیکاری در دشتی و تنگستان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری صبح پنج‌شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات کارخانه آهک هیدراته شهرستان دشتی اظهار داشت: علی‌رغم همه شعارهای گذشته در حمایت از اشتغال و صنعت ولی وقتی در رده بندی جهانی ارزیابی می‌شویم وضعیت مطلوبی نداریم.

وی افزود: امروز در فضای کسب و کار وضعیت مطلوبی نداریم و بزرگترین چالش امروز ما در کشور اشتغال جوانان و نیروی کار است.

شهریاری با بیان اینکه برای بهبود این وضعیت چاره‌ای جز حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نداریم، یادآور شد: یکی از برنامه‌های اصلی من در این چهار سال حمایت از سرمایه‌گذار و ایجاد سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا است.

وی بیان کرد: برخی از قوانین دست و پای سرمایه‌گذار را بسته و دستگاه‌های اجرایی با اجرای این قوانین مانع از ایجاد فضای روان برای سرمایه‌گذاری می شوند.

شهریاری یادآور شد: باید از سرمایه‌گذار حمایت کنیم تا دیگر سرمایه‌گذاران تشویق شوند تا در منطقه سرمایه گذاری کنند.

نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای بهبود وضعیت اشتغال منطقه و ایجاد فضای کسب و کار ضرورت دارد سرمایه گذاران و کارآفرینان در شهرستان‌های دشتی و تنگستان حمایت شوند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون سه هزار نفر درخواست اشتغال به بنده دادند، یادآور شد: نیروی انسانی برای آموزش‌های لازم و مورد نیاز به فنی و حرفه‌ای مراجعه کنند تا آموزش‌های لازم فرا گیرند.

شهریاری بیان کرد: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان در خصوص راه‌اندازی پایانه صادرات مواد معدنی قرار شد اولین بندر صادرات مواد معدنی در حوزه دشتی وتنگستان ایجاد شود.