وضعیت بیکاری در دشتی و تنگستان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری صبح پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات کارخانه آهک هیدراته شهرستان دشتی اظهار داشت: علیرغم همه شعارهای گذشته در حمایت از اشتغال و صنعت ولی وقتی در رده بندی جهانی ارزیابی میشویم وضعیت مطلوبی نداریم.
وی افزود: امروز در فضای کسب و کار وضعیت مطلوبی نداریم و بزرگترین چالش امروز ما در کشور اشتغال جوانان و نیروی کار است.
شهریاری با بیان اینکه برای بهبود این وضعیت چارهای جز حمایت از تولید و سرمایهگذاری داخلی و خارجی نداریم، یادآور شد: یکی از برنامههای اصلی من در این چهار سال حمایت از سرمایهگذار و ایجاد سرمایهگذاری مولد و اشتغالزا است.
وی بیان کرد: برخی از قوانین دست و پای سرمایهگذار را بسته و دستگاههای اجرایی با اجرای این قوانین مانع از ایجاد فضای روان برای سرمایهگذاری می شوند.
شهریاری یادآور شد: باید از سرمایهگذار حمایت کنیم تا دیگر سرمایهگذاران تشویق شوند تا در منطقه سرمایه گذاری کنند.
نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای بهبود وضعیت اشتغال منطقه و ایجاد فضای کسب و کار ضرورت دارد سرمایه گذاران و کارآفرینان در شهرستانهای دشتی و تنگستان حمایت شوند.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون سه هزار نفر درخواست اشتغال به بنده دادند، یادآور شد: نیروی انسانی برای آموزشهای لازم و مورد نیاز به فنی و حرفهای مراجعه کنند تا آموزشهای لازم فرا گیرند.
شهریاری بیان کرد: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان در خصوص راهاندازی پایانه صادرات مواد معدنی قرار شد اولین بندر صادرات مواد معدنی در حوزه دشتی وتنگستان ایجاد شود.
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