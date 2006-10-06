بهزادي در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: "اين نمايش از نيمه مهرماه تا اوايل آبان ماه در فرهنگسراي نور اجرا مي شود و از پنجم يا ششم آبان به مدت يكماه در فرهنگسراي ابن سينا روي صحنه مي رود."



وي ادامه داد: "آقاي قاضي نظام مدير مركز هنرهاي نمايشي سازمان فرهنگي هنري شهرداري علاقمند بود نمايش "مثل‌هاي عروسكي" پس از جشنواره عروسكي در فرهنگسراها هم اجرا شود و ما بعد ازاينكه اجراي عمومي اين نمايش در تالار مولوي و جشنواره عروسكي به پايان رسيد، آن را به مدت دو ماه در فرهنگسراهاي مختلف روي صحنه مي بريم."



كارگردان "مثل‌هاي عروسكي" گفت: "اجراي ما از اول مهرماه در فرهنگسراي بهمن آغاز شد و تا آذرماه كه آخرين اجراي ما در فرهنگسراي ابن سينا خواهد بود، ادامه دارد. فرهنگسراها امكانات محدودتري نسبت به سالن هاي نمايشي دارند، اما ما در سالن مبارك فرهنگسراي بهمن كه ويژه تئاتر عروسكي است، مشكل نداشتيم. سالن هاي دو فرهنگسراي نور و ابن سينا چندان مناسب نمايش ما نيست كه با تغيير ميزانسن ها و دكور سعي مي كنيم نمايش را طوري آماده كنيم تا در هر سالني قابل اجرا باشد."



بهزادي ابراز اميدواري كرد "مثل هاي عروسكي" در شهرستان ها نيز روي صحه برود و گفت: "تمايل زيادي دارم اين نمايش در شهرستان ها هم اجرا شود، اما در حال حاضر اعضا گروه خيلي خسته اند. به اين دليل كه حدود سه ماه است به طور مستمر اين نمايش را اجرا مي كنيم. در حال حاضر براي شركت در جشنواره تئاتر عروسكي بلغارستان كه سال آينده برگزار مي شود، مشغول مكاتبه هستيم تا در صورت پذيرش "مثل هاي عروسكي" را در اين جشنواره هم اجرا كنيم."



"مثل هاي عروسكي" از اوايل شهريورماه در سالن كوچك تالار مولوي روي صحنه رفت و اجراي آن همزمان با برگزاري جشنواره عروسكي نيز در اين تالار ادامه يافت. اين نمايش برخي از ضرب المثل هاي ايراني را در هفت اپيزود به نمايش مي گذارد.