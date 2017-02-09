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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۵۶

کاراته انتخابی تیم ملی؛

روستا و سمندر به مدال طلا دست یافتند

روستا و سمندر به مدال طلا دست یافتند

در روز دوم از پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته، پسر رئیس سابق فدراسیون با برتری مقابل رقبای خود موفق شد با کسب مدال طلا مجوز حضور در مرحله دوم رقابتهای انتخابی را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه بیستم بهمن ماه در دومین روز از رقابتهای کاراته قهرمانی کشور که در سالن شهید عضدی رشت جریان دارد کاراته کاهای دو وزن ۶۰- کیلوگرم و ۶۷- کیلوگرم به روی تاتامی رفتند که نمایندگانی از تهران و مازندران موفق به کسب مدال طلا شدند. 

در وزن ۶۰- کیلوگرم که ۶۴ کاراته کا وزن کشی کرده بودند، مصطفی روستا از مازندارن به مدال طلا رسید، میثم ادهمی از تهران موفق به کسب مدال نقره شد و محمد شهریاری از تهران و عبدالله ولدی از کرمانشاه مشترکا مدال برنز را بدست آوردند.

در ادامه ۹۳ کاراته کا در وزن ۶۷- کیلوگرم به روی تاتامی رفتند که در نهایت حسین سمندر از تهران به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. امیررضا میرزایی از قزوین روی سکوی دوم ایستاد و علیرضا شیرصفت از فارس به همراه مصطفی پورفرج از تهران مشترکا عنوان سوم را بدست آوردند. مبارزه سمندر و میرزایی در دیدار پایانی به دلیل مصدومیت امیررضا میرزایی انجام نشد.

حسین سمندر پسر علیرضا سمندر رئیس پیشین فدارسیون کاراته است که در زمان مدیریت پدر حرف و حدیث هایی برای انتخاب او در ترکیب تیم ملی وجود داشت و با کسب مدال طلا در این رقابتها تلاش می کند تا یکبار دیگر به تیم ملی راه پیدا کرده و توانایی خود را بدون حضور پدر ثابت کند. 

امروز پنجشنبه و در روز پایانی این مسابقات، پیکارهای اوزان ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم انجام می‌شود.

کد مطلب 3901873

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