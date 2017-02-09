حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه پایبندی به ارزش های انقلاب است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر این نکته که پیام ۲۲ بهمن به هیچ حزب، جناح و سلیقه ای تعلق ندارد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی متعلق به همه آحاد ملت ایران بوده چرا که همه مردم در خلق ۲۲ بهمن سهیم بودند و در دوام و استمرار آن نیز سهیم هستند.

وی افزود: مردم متدیّن و انقلابی ایران در ۳۸ سال گذشته همواره حضوری پرشور درصحنه‌های مختلف انقلاب داشته‌اند که قابل‌تجلیل است.

حجت الاسلام ولی نژاد با درخواست از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال گفت: این حماسه حضور، نشان از آگاهی و اقتدار ملت ایران و ایستادن پای انقلاب است.

۲۲ بهمن روح تازه ای به جامعه می بخشد

وی افزود: ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر است که از سوی ملت ایران رقم می خورد و برای همه ما حتی جهانیان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و روح تازه ای به جامعه می بخشد.

حجت الاسلام ولی نژاد با اشاره به اینکه دشمن برای ضربه زدن به انقلاب روی راهپیمایی ۲۲ بهمن حساب باز کرده است، اظهارکرد: دشمن برای کم رنگ جلوه دادن این روز نقشه های بسیاری را طراحی کرده است.

وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که حضور پرنگ مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به این معنی و مفهوم است که مردم هیچ گاه از امام و ولایت فقیه خود فاصله نمی گیرند.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: مردم با شرکت در این حرکت فرهنگی رضایت خود را از انقلاب اسلامی به جامعه جهانی اعلام می کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: همه ما مردم ایران با حضور خود در این روز ثابت می کنیم همچنان پای بند به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران هستیم واز آرمان های امام و شهدا دفاع می کنیم.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان، پیام حضور مردم در راهپیمایی را اطاعت مردم از رهبر معظم انقلاب دانست و تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این روز نشان دهنده این است که مردم مطیع رهبر بوده و اطاعت از ایشان را بر خود واجب می دانند.