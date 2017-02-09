وزیر صنعت، معدن و تجارت به ساوه وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر یک روزه که صبح پنجشنبه همزمان با دهمین روز از دهه فجر، از شهرستان ساوه آغاز شده، از طرح توسعه دو کارخانه تولیدکننده سوپاپ و آمپول در شهر صنعتی کاوه بهره برداری خواهد کرد و سپس در نشستی خبری در این شهرستان حضور می یابد.

نعمت زاده سپس ظهر پنجشنبه در شهرستان اراک حضور می یابد و پس از بازدید از دو واحد صنعتی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی، جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با حضور وی برگزار خواهد شد.

همچنین نعمت زاده طی این سفر دیداری با آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خواهد داشت.

حضور در گلزار شهدای شهرستان اراک و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بهره برداری از دفتر خبرگزاری صدا و سیما در استان مرکزی و بازدید از نمایشگاه فرش دستباف اراک از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان مرکزی است.