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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۲۹

در قالب طرح امید اجتماعی؛

کارگاه همتایان جوان پیشگیری از اعتیاد در کنگان برگزار شد

کارگاه همتایان جوان پیشگیری از اعتیاد در کنگان برگزار شد

بوشهر - از سلسله برنامه‌های طرح امید اجتماعی دو کارگاه ویژه در خصوص همتایان جوان پیشگیری از اعتیاد برای مربیان و دانش آموزان منتخب شهرستان کنگان برگزار شد.

مشاور جوان مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با مشارکت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی شهرستان کنگان از سلسله برنامه‌های طرح امید اجتماعی دو کارگاه ویژه در خصوص همتایان جوان - پیشگیری از اعتیاد برای مربیان و دانش آموزان منتخب این شهرستان برگزار شد.

مرتضی درویشی اضافه کرد: در این کارگاه ۲۵ نفر از مربیان منتخب سازمان دانش آموزی، مشاوره، بهداشت و پرورشی و ۶۰ نفراز دانش آموزان منتخب پیشتاز و فرزانه سازمان دانش‌آموزی و شورای دانش آموزی حضور داشتند.

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این طرح با هدف آشنایی دانش آموزان با عوارض انواع مواد مخدر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قالب طرح امید اجتماعی برگزار شد.

گفتنی است این کارگاه با حضور محمود حسنی رئیس سازمان دانش آموزی استان برگزار و بخش آموزش را خانم شجاع الدین کارشناس پیشگیری سازمان بهزیستی استان به عهده داشت.

کد مطلب 3901878

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