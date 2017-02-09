خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ۳۸ سال گذشت از آن روز که رهبر انقلاب بعد از سال‌ها دوری از وطن به کشورش بازگشت و غوغایی در میان یک ملت به پا کرد، ۳۸ سال گذشت از روزی که جوانان این مرز و بوم مجسمه های ظلم و ستم و استعمار را پایین کشیدند، ۳۸ سال گذشت از آن روزی که یک ملت همصدا فریادمرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استعمار سر صدا دادند و نوای استقلال و آزادی را با تمام وجود فریاد زدند، ۳۸ سال گذشت از آن روزی که حق آمد و باطل رفت.

آری امروز ۳۸ سال از عمر انقلاب می‌گذرد، هنوز هم چشم همه بدخواهان دنیا به ملتی است که بعد از هزاران سال استعمار و ستم طاغوتیان با خون هزاران شهید درخت استقلال و آزادی ایران را آبیاری کردند و حالا بعد از گذشت چهار دهه این درخت تنومند استقلال و آزادی سایه ای برای تمامی مستضعفان جهان شده است.

حالا بعد از ۳۸ سال بار دیگر این ملت به صحنه خواهند آمد و با تکرار فریاد مرگ بر آمریکا نشان خواهند داد که هنوز هم فریاد مرگ برآمریکا گزینه روی میز آن‌هاست.

مردم خراسان جنوبی نیز که همواره در تمامی مشکلات پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند امسال به شکرانه سی و هشتیمن بهار پیروزی بار دیگر همصدا با تمامی آزادی خواهان جهان فریاد استقلال و آزادی سر خواهند داد.

زهرا مردانی، جوان ۱۵ سال بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار با بیان اینکه امسال ما نسل سوم انقلاب هستیم و در آن روزهای انقلاب حضور نداشته‌ایم، گفت: با این وجود وقتی تصاویر و خاطرات آن روزها را می‌بینم از ایرانی بودن خود احساس غرور می‌کنم.

نخواهیم گذاشت که دست دشمنان به این کشور برسد

وی ادامه داد: به همین دلیل من هم روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی شرکت خواهم کرد که به تمامی بدخواهان کشور ثابت کنم من هم از نسل همان مردمان با غیرت هستم و نخواهم گذاشت که دست دشمنان به این کشور برسد.

یک جوان دیگر بیرجندی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه امسال پرشورتر از همیشه در راهپیمایی شرکت خواهم کرد، اظهار داشت: راهپیمایی امسال اگر از سال ۵۷ مهم‌تر نباشد کم اهمیت تر نیست چراکه امروز نه تنها چشم دشمنان بلکه چشم تمامی مستضعفان و آزادی خواهان دنیا به کشور ایران است.

میری اضافه کرد: مردم ما امسال هم با شرکت پرشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت مقام معظم رهبری را لبیک خواهند گفت و سیلی محکمی بر دهان دشمنان خواهند زد.

محمدی یکی دیگر از شهروندان بیرجندی که در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی همپای تمامی ملت ایران فریاد مرگ بر آمریکا سرداده است، نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هم سن و سال های من همه آن روزها را به یاد دارند همه ما به چشم خود دیدیم که چگونه پای این انقلاب خون هزاران شهید ریخته شد.

وی با تأکید بر اینکه ما این انقلاب را به راحتی به دست نیاورده‌ایم، بیان داشت: برای این انقلاب جوان داده‌ایم، خون ریخته‌ایم و حالا بعد از ۴۰ سال وظیفه ما است که از خون این همه شهید حفاظت و حراست کنیم.

برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۵۰ نقطه استان

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۵۰ نقطه استان خبر داد و گفت: این مراسم در بیرجند با حضور آیت الله رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مرتضی ابراهیم زاده با اشاره به مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در بیرجند، بیان داشت: این مراسم ساعت ۹ صبح از میدان شهدا آغاز و شرکت کنندان مسیر میدان شهدا، خیابان شهدا، میدان ابوذر، خیابان ارتش، پاسداران و میدان قدس را راهپیمایی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در طول این مراسم چندین نمایشگاه برگزار می‌شود، بیان داشت: مراسم محوری و سخنرانی نیز در میدان قدس انجام خواهد شد.

مسیرهای راهپیمایی در شهرستان‌ها

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، ساعت شروع راهپمایی در شهر فردوس را ۹ و ۳۰ دقیقه عنوان کرد و افزود: مسیر راهپیمایی نیز از میدان انقلاب به سمت چهار راه شهیدان پارسا، خیابان امام خمینی(ره)، میدان ۱۵ خرداد، خیابان مدرس، مصلی امام خمینی(ره) خواهد بود.

ابراهیم زاده با بیان اینکه در شهر نهبندان راهپیمایی از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شود، عنوان داشت: این راهپیمایی از میدان عاشورا خانه آغاز و شرکت کنندگان مسیر خیابان قائم غربی، میدان شهداء، میدان امام خمینی (ره)، چهار راه معلم، میدان بسیج، مصلی امام علی(علیه السلام) را خواهند پیمود.

وی ادامه داد: در شهرستان طبس نیز راهپیمایی ساعت ۱۰ از میدان انقلاب آغاز و به سمت بلوار امام خمینی(ره)، چهارراه قدس، میدان امام خمینی(ره)، خیابان شهید محمد منتظری، مصلی نماز جمعه(مسجد جامع کبیر) ادامه خواهد داشت.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در شهرستان قاین مسیر راهپیمایی از سه راه مسجد جامع به سمت خیابان امام خمینی(ره)، میدان شیرازی، خیابان شیرازی، خیابان شهید امین زاده، میدان هفتم تیر، خیابان شهید رجایی، مصلی نماز جمعه خواهد بود، بیان کرد: ساعت شروع مراسم نیز ساعت ۱۰ خواهد بود.

ابراهیم زاده اضافه کرد: در شهرستان بشرویه نیز راهپیمایی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه از میدان امام خمینی(ره) به سمت مصلی نماز جمعه، در سرایان ساعت ۱۰ از میدان بسیج به سمت مصلی نماز جمعه، درمیان ساعت ۹ صبح از میدان شهید حمزه ای به سمت میدان امام رضا(علیه السلام)، سربیشه ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه از میدان امام خمینی(ره) به سمت مهدیه ، زیرکوه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه از سه راه جهاد به سمت مصلی نماز جمعه و شهر خوسف نیز ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه از میدان امام خمینی(ره) به سمت هیئت حسینی خواهد بود.

اعمال محدودیت های ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی نیز با اشاره به اعمال محدودیت های ترافیکی برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: به منظور هرچه بهتر برگزار شدن مراسم، تسهیل در عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی شرکت کنندگان در راهپیمایی و جلوگیری از مشکلات ترافیکی، محدودیت های ترافیکی در این روز اعمال می‌شود.

سرهنگ علیرضا رضایی با بیان اینکه از ساعت شش صبح تا پایان مراسم تردد و توقف تمامی وسایل نقلیه در خیابان شهید قرنی حدفاصل سه راهی ۱۷ شهریور تا میدان شهدا و بالعکس ممنوع خواهد بود، عنوان داشت: همچنین در این روز خیابان شهید منتظری حدفاصل سه راهی خیابان شهید کوشه ای تا میدان شهدا و بالعکس، خیابان شهدا حدفاصل میدان شهدا تا میدان ابوذر و بالعکس تردد خودروها ممنوع است.

وی بیان کرد: در خیابان طالقانی حدفاصل سه راهی نهضت تا میدان ابوذر و بالعکس، خیابان مدرس حدفاصل میدان اول تا میدان ابوذر و بالعکس،خیابان ارتش حدفاصل سه راهی خیابان عدل تا میدان ابوذر و بالعکس نیز محدودیت های ترافیکی اعمال می‌شود.

وی گفت: در خیابان شهید صیاد شیرازی حدفاصل تقاطع شهید قرنی تا تقاطع پاسداران و بالعکس و خیابان پاسداران حدفاصل تقاطع پاسداران تا تقاطع تامین اجتماعی و بالعکس مسدود و تردد در این محورها هم ممنوع خواهد بود.

وی به هم استانی‌ها توصیه کرد در زمان اعمال محدودیت های ترافیکی از خیابان های مجاور و جایگزین جهت تردد استفاده کرده و از تردد وتوقف در طول مسیر راهپیمایی خودداری کنند.

پیش بینی بارش پراکنده در روز ۲۲ بهمن

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی های هواشناسی در روز ۲۲ بهمن، اظهار کرد: افزایش ابر، وزش باد، احتمال بارش پراکنده برای این روز پیش بینی می‌شود.

رضا برهانی بیان کرد: این بارش در نواحی شمالی استان از جمله شهرستان های طبس، بشرویه، سرایان و فردوس خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای شهر بیرجند پدیده افزایش ابر را خواهیم داشت، گفت: دمای هوا نیز در شهر بیرجند افزایش پیدا کرده و گرم‌تر از امروز خواهد بود.

مردم خراسان جنوبی اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شیعه و سنی بار دیگر در میعادگاه ۲۲ بهمن حضور خواهند یافت و پاسخی محکم به دشمنان خواهند داد.