مدیران از تجمل گرایی دوری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نبی موسوی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرمشهر بر لزوم توجه به ظواهر و پرهیز از اشراف گری تاکید کرد و گفت: باید ظواهر از سوی مسئولان بیشتر رعایت شود و هزینه های میلیونی برای بهسازی محل کار مدیران در خرمشهر تا زمانی که نیازمند در این شهر وجود دارد، منطقی و اخلاقی نیست.

وی، تجمل گرایی های امروزه مردم را نتیجه فاصله گرفتن از ارزش های انقلاب دانست.

حجت الاسلام سید جواد خطیبی دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر خرمشهر نیز در این جلسه با یادآوری اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال ساعت ۱۰ و نیم صبح از چهار راه شهید مطهری به سمت مسجد جامع این شهر انجام می شود، افزود: امسال برنامه راهپیمای دهه فجر در شبستان غدیر مسجد جامع خرمشهر برگزار می شود و نماز جمعه متصل خواهد شد.

وی از برپایی چند غرفه عرضه صنایع دستی و هنری در حاشیه صحن مسجد جامع خرمشهر خبر داد و گفت: شهرداری خرمشهر، حوزه علمیه خواهران و بسیج درخواست در اختیار داشتن غرفه را دارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر نیز در این نشست، شمار راهیان نور سفر کرده به خرمشهر طی ماه اخیر را ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرد.

سرگرد علیرضا خردمند به در پیش رو بودن افزایش حجم سفرهای راهیان نور اشاره و اظهار کرد: تعداد راهیان نور از ماه آینده بیشتر شده و به چهار و نیم تا پنج میلیون نفر خواهد رسید و این رقم در حدود دو برابر جمعیت کلان شهر اهواز است.

وی افزود: خدمات دهی به این افراد کاری دشوار است و همکاری سایر دستگاه های اجرایی را می طلبد.

خردمند همچنین بهره گیری از ظرفیت کاروان های راهیان نور را نیاز به زمینه سازی دانست.