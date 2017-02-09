۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق به واحدهای صنعتی کشور پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده صبح پنجشنبه در جریان بازدید از طرح توسعه دو واحد صنعتی شهرستان ساوه و نشست خبری با خبرنگاران، اظهار داشت: امسال ۱۵هزار میلیاردتومان تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی در کشور پرداخت شده و تلاش داریم این تسهیلات به بیش از ۲۰هزار میلیاردتومان برسد.

وی افزود: استان مرکزی از جمله استان هایی است که در رابطه با برخورداری از تسهیلات رونق تولید وضعیت مطلوبی دارد و از ابتدای سال تاکنون ۶۰۰میلیارد تومان به ۹۴۸ واحد صنعتی کوچک و متوسط در این استان تسهیلات اعطا شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر مشغول تهیه طرحی برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنفی نیز هستیم تا این واحدها نیز همچون صنایع، از تسهیلات برخوردار شوند.

نعمت زاده خاطرنشان ساخت: در رابطه با واحدهای صنعتی بزرگ نیز موضوع خرید مدت دار موارد مورد نیاز از خارج کشور در قالب یوزانس یک ساله و در موارد خاص همچون طرح های نوسازی و بازسازی صنایع بزرگ، یوزانس سه ساله مطرح است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خوشبختانه با وجود تمام محدودیت ها و مشکلات، وضعیت صنایع کشور رو به بهبود است، البته همچنان با مشکل نقدینگی در صنایع مواجه هستیم که تلاش داریم با کمک وام ها و تسهیلاتی که از منابع خارجی دریافت می کنیم، این مشکل را برطرف سازیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: امسال به طور میانگین شاهد رشد پنج درصدی صنعت در کشور بودیم و در برخی صنایع از جمله صنایع خودروسازی با رشد پنجاه درصدی مواجه بودیم که متعاقبا صنایع وابسته به این صنعت نیز با رشد همراه خواهند شد.

نعمت زاده تصریح کرد: ما علاوه بر اینکه توان خودکفایی تولید را در اغلب زمینه ها داریم، توان آن را داریم که محصول صادراتی نیز تولید کنیم بنابراین موضوع صادرات به عنوان بخش مهمی از فعالیت واحدهای صنعتی باید مدنظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: رقابت پذیری یکی از شروط اصلی توسعه صنعتی کشور است و باید با افزایش کیفیت تولید و برنامه ریزی برای صادرات زمینه رونق صنعت فراهم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما وظیفه داریم در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی، از بخش خصوصی حمایت کنیم تا فعالیت در این عرصه گسترش یابد.

گفتنی است نعمت زاده ظهر پنجشنبه در شهرستان اراک حضور می یابد و پس از بازدید از دو واحد صنعتی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی، جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با حضور وی برگزار خواهد شد.

همچنین نعمت زاده طی این سفر دیداری با آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خواهد داشت.