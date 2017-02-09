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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۵۹

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۴ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۴ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۴ عملیات اطفای حریق شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۷۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۹۶ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان افزود: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق خودرو در بلوار بدیع الزمان و بلوار ارم، حریق مخروبه در دباغخانه و حریق عمدی سطل زباله در خیابان ۱۷ شهریور بوده است که توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3901886

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