۳ کشتی صیادی در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صبح پنجشنبه در آئئین افتتاح ۳ کشتی صیادی در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی در بخش دریا است و یکی از مشاغل مهم در این استان، صید و صیادی است.
سورنا ستاری توسعه صنایع دریایی را به عنوان یک اولویت مهم عنوان کرد و ادامه داد: توسعه این صنایع نقش مهمی در بهبود وضعیت اشتغال خواهد داشت.
در این آئین سه کشتی صیادی با ظرفیت ۲۳۰ تن در سال و سرمایهگذاری ۹۳ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال با اشتغال مستقیم ۳۰ به بهرهبرداری رسید.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صبح پنجشنبه وارد بوشهر شد که از جمله برنامههای وی میتوان به افتتاح برخی از پروژهها، نشست با نخبگان، اساتید دانشگاه و اعضای شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد.
همچنین ستاری در سفره یک روزه خود از جزیره شیف بازدید و در شورای اداری استان شرکت خواهد کرد.
مصاحبه خبری از دیگر برنامه های معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به بوشهر خواهد بود.
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