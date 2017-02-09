۲۰۰۰ واحد مسکن مهر در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو هزار واحد مسکن مهر صبح پنجشنبه در ناحیه شهری مهرگان با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افتتاح شد.

از دو هزار واحد مسکن مهر استان، یک هزارو ۸۵۶ واحد در ناحیه شهری مهرگان، ۹۶ واحد در شهرستان تاکستان و ۴۸ واحد نیز در شهرستان آبیک واقع شده که بصورت همزمان دقایقی پیش افتتاح شد.

با تکمیل این واحدها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

در استان قزوین در برنامه پیش بینی شده ۵۸ هزار و ۹۵۴ واحد سهمیه مسکن مهر استان قزوین بود که تاکنون ۵۲ هزار و ۷۴۴ واحد آن واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع واحدهای مسکن مهر استان ۲۱ هزارو ۹۶۰ واحد در دولت یازدهم واگذار شده است.

مسعود حق لطفی افزود: در حال حاضر شش هزار و ۲۰۰ واحد نیز در حال ساخت است که برخی تا پایان امسال و مابقی تا نیمه اول سال آینده تحویل داده خواهد شد.