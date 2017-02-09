اقوام خوزستانی در مقاطع مختلف نمونه عینی وحدت اقوام بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه پنجشنبه در مراسم فجرآفرینان قوم بختیاری اظهار کرد: قطعا قوم بزرگ بختیاری در حرکت عظیم انقلاب موثر و نقش پررنگ و تأثیر بسزایی داشته است. این قوم قبلا به وسیله شاهان و حاکمان خودکامه سرکوب شده و اجازه بیان نظرات و افکار خود را نداشتند ولی حین و بعد از پیروزی انقلاب نقش کم نظیری را در اداره کشور و حتی دفاع مقدس ایفا کردند.

شریعتی بیان کرد: در حوزه نظامی، سرداران بی نظیر و بی بدیلی را به کشور ارائه و حتی در حوزه اداره کشور نیز افراد ارزشمندی را به ایران ارائه کردند.

وی عنوان کرد: این افکار و پتانسیل ها با انقلاب و جمهوری اسلامی توانست خود را پیدا کند و امکان ظهور و بروز داشته و عرضه کنند. بانوان بختیاری نیز تأثیرگذاری بسیاری داشته و در نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی در پایتخت هم فعالیت کردند و یا اکنون مشغول هستند.

استاندار خوزستان گفت: دختران و زنان کارآمد و مؤثر بختیاری خوب می درخشند و این مایه مباهات ایران اسلامی است. اقوام خوزستانی از جمله قوم بختیاری در مقاطع مختلف نمونه عینی وحدت اقوام، گروه ها و اقشار مختلف جامعه خود را ظهور و بروز داده اند. دفاع مقدس یک نمونه عینی و بارز بوده که همه زیرپرچم جمهوری اسلامی و با رهبری امام راحل و فرماندهی یکی از فرزندان دلیر بختیاری تلاش فراوانی کرده و با رشادت های بسیاری باعث افتخار میهن شدند.

شریعتی افزود: برای توسعه ایران، ارتقای استانداردهای زندگی، رفاه بهتر و تولید ثروت برای جامعه باید همه افکار و اقشار در کنار یکدیگر و با وحدت فعالیت کنند. همه وقتی در کنار هم باشیم و انرژی های خود را نه در جهت خنثی کردن یکدیگر بلکه در راستای هم افزایی به کار بگیریم آن وقت نتیجه مثبت و بارزی خواهیم داشت و کشور با یک جهش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مواجه می شود.

وی با اشاره به پیشگام بودن بختیاری ها در هم افزایی و وحدت گفت: خدا را شاکرم که در این استان فرصت خدمت گذاری به بنده تعلق گرفت تا در کنار اقوام مختلف به ویژه بختیاری ها با وحدت تلاش کنیم و عقب افتادگی های خوزستان را جبران کنیم.

شریعتی بیان کرد: معاون اول رئیس جمهور در سفر به خوزستان چند بار تأکید کرده که خوزستان استان اول کشور است و مهمترین استان محسوب می شود.

وی ادامه داد: استان وقتی مهمترین می شود که پتانسیل های اقتصادی و ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی بسیاری داشته باشد که همه اینها در خوزستان وجود دارد. در حد اطلاع و تحقیق خودم کمتر نقطه ای را مثل خوزستان با دارا بودن تمام ظرفیت ها در جهان دیده ام. خوزستان گاها همه ظرفیت های یک کشور را یکجا در خود دارد.

استاندار خوزستان گفت: استفاده از ظرفیت های موجود در خوزستان و به ثمر رساندن آنها باعث افزایش استانداردهای زندگی برای مردم می شود. این می طلبد که همه دست در دست یکدیگر داده و در کنار هم برای به دست آوردن آن بلوغی که بنا به دلایل مختلف مثل جنگ تحمیلی از دست ما رفته است، تلاش کنیم.

شریعتی تأکید کرد: زمان را برای تجربه اندوزی از دست داده ایم و اکنون وقت تلاش بسیار برای احقاق حقوق خوزستان است و باید خدمات ارائه شده به مردم را بیشتر ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: استان های دیگر خیلی از موارد را نداشتند و به دست آوردند هرچند که خوزستان نیز عزت خود را به دست آورده و از زیربار استکبار خارج شد ولی از نظر خدمات خیلی چیزها را از دست داده است.