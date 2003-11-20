استراو براي تشويق واشنگتن به پذيرش قطعنامه اروپايي با پاول گفتگو كرد

گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين حاكي است ديپلماتهاي حاضر درنشست آژانس اتمي نتيجه اين گفتگو را در روند مذاكرات وين بخصوص درباره ايران ، بسيار موثر ارزيابي مي كنند .

اين گزارش مي افزايد: درهمين راستا شنيده مي شود كه در مذاكرات بسيار سنگين لابي هاي حاشيه نشست، سومين پيش نويس قطعنامه پيشنهادي گروه اروپا تغييراتي داشته و احتمالا بندهاي ديگري از آن نيز دچار تغيير خواهد شد. به گفته ديپلماتها در آژانس اين تغييرات با تاثير پذيري از آمريكا و همراهانش ، استراليا ، كانادا ، نيوزيلند و ژاپن صورت مي پذيرد ضمن اينكه برخورد اروپا با كليات قطعنامه پيشنهادي غير متعهد ها هم مثبت بوده است . خبرنگار مهردروين با اشاره به ادامه نشستها و مذاكرات فشرده و سنگين در محل آژانس اتمي گفت: در حال حاضر نمايندگان هند و آفريقاي جنوبي كه از موضع نسبتا مستقل تر و متفاوت تري نسبت به ساير اعضا دارند در حال رايزني با البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره پرونده ايران هستند .

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