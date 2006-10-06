طهماسبي در تيم ملي كشتي آزاد جانشين مسعود مصطفي جوكار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسبي در رقابت هاي انتخابي تيم ملي نتوانست سد راه جوكار در راه پوشيدن پيراهن تيم ملي شود اما كميته فني فدراسيون كشتي و مربيان تيم ملي او را به اردو فرا خواندند. طهماسبي در سطح كشتي آسيا، كشتي گير با تجربه اي به حساب مي آيد و تاكنون دوبار برسكوي قهرماني كشتي قاره كهن ايستاده است.

اين كشتي گير اهل گلستان هر چند از لحاظ تكنيكي ضعف هايي دارد و براي رسيدن به وزن قانوني هم با مشكل مواجه است اما در رقابت هاي قاره اي بسيار مطمئن نشان داده و يكي از بهترين 66 كيلويي هاي آسيا است.

كشتي هاي دور از انتظار مسعود مصطفي جوكار دررقابت هاي جهاني 2006 چين باعث شد تا نايب قهرمان وزن 60 كيلوگرم كشتي آزاد المپيك 2004 آتن، شانس كشتي گرفتن در بازي هاي آسيايي دوحه را از دست بدهد.