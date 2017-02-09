به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی شامگاه چهارشنبه در مسجد امام حسین(ع) شهر زنجان با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی با تاکید بر بازخوانی مبانی و آموزه‌های امام خمینی(ره)، افزود: با گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب دشمنان با شناخت ماهیت و ارزشهای انقلاب آن را مورد هجوم قرار داده‌اند و بسیاری از ماهیت‌ها و ارزشها نیز مورد تحریف قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مردم باید در جریان امروز کشور قرار بگیرند و آموزه‌های امام(ره) نیز این را می‌گوید، در مورد اقتصاد ایشان می‌فرماید مردم باید اقتصاد را اداره کنند مگر در مواردی که تمایل ندارند و یا نمی‌توانند.

وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ادامه نهضت انقلاب تا ظهور حضرت مهدی(عج)از شعارهای اصیل انقلاب است، افزود: انقلاب یک جریان پیوسته است نه اینکه عده‌ای بگویند سال ۵۷ یک انقلابی انجام و تمام شد.

شیخ الاسلامی تاکید کرد: تا وقتی که در مسیر انقلاب و آموزه‌های امام خمینی(ره) حرکت می‌کنیم در مسیر فرمایشات اولیای الهی قرار داریم.

وی گفت: خط انقلاب، مقاصد و بنیش و تفکر آن باید در بین مردم و مسئولان رایج باشد و نشان شرف و عزت ما و صلاح دنیا و آخرت در این است که در خط انقلاب حرکت کنیم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه باید با افتخار انقلابی بودن خود را اعلام کنیم، گفت: هیچ سرمایه‌ای گران‌قیمت‌تر و ارزشمندتر از انقلاب و خط آن نیست و همه فضائل، کرامت‌ها، ارشها و خوبی‌ها در مفهوم انقلاب نهفته است.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه انقلاب یک امانت بزرگ الهی است، افزود: انقلاب اسلامی میراث خون پاک ۳۰۰ هزار شهیدی است که در اختیار ما قرار گرفته و ما باید از آن صیانت کنیم.

وی افزود: نباید از سرزنش ملامت‌گران بترسیم و جو رسانه‌ای و فضای یک طرفه سیاسی ما را مرعوب کند.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه دولتهای نهم و دهم دغدغه انقلاب را داشت، افزود: دلیل هجمه‌های داخلی و خارجی به دولت‌های نهم و دهم دو چیز بود و آن اینکه آرمانها و شعارهای امام(ره) ترویج می‌یافت و دولت در کارش نیز موفق بود.

