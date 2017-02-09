حجت الاسلام سید حسن فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال به دلیل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

حجت الاسلام فاضلیان افزود: امسال دو انتخابات سرنوشت ساز و مهم در کشور برگزار می شود و حضور حداکثری مردم در این انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار است لذا شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه از حساسیت زیادی دارد و باید ملت ایران در آستانه انتخابات حضوری پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد نهضت های اسلامی در عالم یکی از آثار و برکات انقلاب اسلامی ایران است، گفت: مطرح کردن امت اسلام در دنیا، از بین بردن رژیم طاغوت و ایجاد حکومت بر مبنای اسلام از دیگر آثار و برکات انقلاب اسلامی ایران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان اضافه کرد: ایجاد نگرش جدید در فقه شیعه، باطل کردن باورهای غلط، ایجاد خود باوری در ملت ایران و اثبات نه شرقی نه غربی به عنوان اصل عقلی و عملی ممکن و مفید از دیگر نتایج پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.