بازرسی ۶۷۰۰ واحدی صنفی همدان در اجرای طرح «طاها»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تدوین استانداردهای ملی برای تولید و صادرات کشور از وظایف این مجموعه محسوب می شود، گفت: از دهه فجر سال قبل تاکنون اداره استاندارد استان همدان با همکاری بخش خصوصی بیش از ۵۸ فقره سند استاندارد ملی تدوین کرده است.

مددی بابیان اینکه در حوزه توانمندسازی مدیران کنترل کیفیت به عنوان بازوان توانمند دستگاه های اجرایی، نزدیک به ۱۰ هزار نفر ساعت آموزش های تکمیلی و بازآموزی برای این افراد صورت گرفته است، به صدور ۱۰۰ پروانه کاربرد نشان استاندارد از دهه فجر سال قبل تا دهه فجر امسال اشاره و عنوان کرد: طی این مدت ۲۳۰ فقره تمدید پروانه کاربرد نشان استاندارد نیز صورت گرفته است.

انجام یک هزار فقره بازرسی از واحدهای تولیدی که کالای مشمول استاندارد اجباری هستند

مددی با بیان اینکه نزدیک به یک هزار فقره بازرسی از واحدهای تولیدی که کالای مشمول استاندارد اجباری هستند، انجام شده است، گفت: طی یکسال گذشته بیش از ۱۳۰۰ فقره نمونه برداری از واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری صورت گرفته است.

وی به کنترل بازار بااجرای طرح «طاها» اشاره کرد و افزود: این اقدام در راستای نا امن کردن بازار برای کالاهای بی کیفیت و جلوگیری از ورود کالاهای زیرپله ای بدون مجوز انجام می شود.

مدیرکل استاندارد استان همدان افزود: شش هزار و ۷۰۰ بازرسی در قالب این طرح در استان انجام شده و ۳۷۰ فقره خرید برای بازرسی صورت گرفته است تا کالاهای مشکوک به جعل نشان استاندارد و یا کالاهای بی کیفیت و کم کیفیت شناسایی شود.

وی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد از کالاها رصد و به واحدهای متخلف که کالاهای دارای مشکل استاندارد عرضه می کنند، تذکر و اخطار داده شده است.

بخش خصوصی و متخصصین پای کار آمده اند

مددی با بیان اینکه در سالهای گذشته بخش خصوصی و متخصصین پای کار آمده اند، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰ آزمایشگاه همکار به طرح ها و پروژه های عمرانی و بخش تولید استان همدان کمک می کند.

مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به ۲۸۷ فقره نمونه برداری از طلا در استان همدان عنوان کرد: در یک یا دو واحد تولیدی تخلفاتی مشاهده و برخوردها در این زمینه انجام شد.

وی از بازرسی وسایل سنجش سنگین و سبک در استان خبر داد و افزود: کالیبراسیون ۴۱۷ دستگاه توزین ثابت و شش هزار و ۱۰۰ دستگاه سبک صورت گرفته است.

مددی بیان کرد: در خصوص استانداردسازی آسانسور ۵۱۲ فقره گواهی ایمنی برای آسانسورهای آماده بهره برداری صادر شده است.

انجام ۵۳ بازرسی از آسانسور دستگاه ها

وی با اشاره به اینکه ۵۳ بازرسی از آسانسور دستگاه ها صورت گرفته که ۲۰ مورد تأییدیه گرفته اند، اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها قرارداد تعمیر، مونتاژ و نگهداشت آسانسور را به اداره کل استاندارد ارائه کرده اند.

مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به برچسب گذاری دستگاه های سنجش ثابت و سبک در شهرستان های ملایر، نهاوند و تویسرکان، یادآور شد: با توجه به اهمیت حق الناس، کالیبراسیون وسایل سنجش وزن باید با شتاب بیشتری صورت بگیرد.

مدیرکل استاندارد استان همدان همچنین گفت: طی دهه فجر سال قبل تا دهه فجر امسال ۲۴ پروانه استاندارد در استان همدان کالاهای مشمول اجباری باطل شده است.