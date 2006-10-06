۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۴

در سال جاري؛

بيش از 3.5 تن پسته از باغات خراسان جنوبي برداشت شد

در سال جاري از سطح 2783 هكتار باغات بارور خراسان جنوبي بيش از 3هزار و 500 كيلو پسته برداشت شد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در بيرجند، ميزان ارزآوري پسته را سالانه حدود 500 تا 825 ميليون دلارذكر كرد و افزود: پسته يكي از محصولات مهم و صادراتي كشور است كه در بين صادرات غير نفتي مقام دوم و در بين محصولات كشاورزي مقام اول را به خود اختصاص داده است .

 

علي اكبر تناكي سطح كل باغات پسته در خراسان جنوبي را 4496 هكتارعنوان كرد و افزود: از اين ميزان 2783 هكتار بارور و 1713 هكتار غير بارور (درختان كوچك ) هستند .

 

وي مهم ترين ارقام پسته در خراسان جنوبي را شامل كله قوچي ، اوحدي ، اكبري ، احمد آقايي و محلي ذكر كرد و افزود : شرايط آب و هوايي در استان خراسان ، تحمل نسبي پسته به شوري آب و خاك و دور آبياري بالا باعث گرديده سطح زير كشت اين محصول به ميزان قابل توجهي افزايش داشته باشد .

 

معاون فني و اجرايي سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي نيز در مورد اقدامات فراوري انجام گرفته در استان گفت : پسته توليدي دراين استان در يك ترمينال مكانيزه ضبط پسته و چهار كارگاه نيمه مكانيزه فرآوري شود .

 

محمد زارعي اولويت هاي كاري سازمان جهاد كشاورزي براي اقتصادي كردن بيشتر و احداث و گسترش باغ هاي پسته برابر اصول فني و منطبق با شرايط آب و هوايي منطقه ، شامل اصلاح و نوسازي باغات درجه 2 ، جايگزيني باغات درجه3 ، جمع آوري اطلاعات دقيق پيرامون شرايط آب و هوايي، آب و خاك  و در جهت انتخاب ارقام مناسب ، فراهم نمودن شرايط مناسب براي استقرار سيستم  HACCP در كارگاه هاي پسته ، آموزش كشاورزان و آشنايي آنان با عمليات صحيح باغداري براي توليد محصول سالم و بهداشتي ، پيگيري ايجاد ايستگاه تحقيقات پسته يا فعال نمودن بخش تحقيقات باغباني در اين زمينه عنوان كرد .

 

همچنين مدير زراعت و باغباني سازمان جهاد كشاورزي نيز از اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال سرمايه در گردش از محل تبصره 2 قانون بودجه سال 85 كل كشور به منظور تجهيز و تكميل و نوسازي كارگاه هاي پسته مكانيزه و نيمه مكانيزه پسته و فراوري محصول بهداشتي پسته خبرداد و گفت : در راستاي حمايت از باغداران مقدار 800 تن انواع كود هاي شيميايي ماكرو و ميكرو بين باغداران و پسته كاران اين استان توزيع شده است .

