به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر صبح پنجشنبه در این مراسم گفت: دانش‌آموزان مدارس شهرستان دیر، از استعدادهای درخشانی برخوردار هستند و انشالله در آینده مسئولیت‌های مختلف را به عهده خواهند گرفت.

احمد عبدالله زاده افزود: بیش از ۷۰۰ دانش آموز پیشتاز و فرزانه در ۲۲ آموزشگاه در شهرستان دیر با ۲۲ مربی در این سال تحصیلی، آموزش های لازم را فرا گرفته‌اند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر با تاکید بر حضور باشکوه همه مردم به ویژه دانش آموزان در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ملت بزرگ و وفادار ایران اسلامی در ۲۲ بهمن ماه با حضور گسترده خود جواب یاوه‌گویی‌های دشمنان خود به خصوص آمریکای جنایتکار را خواهند داد.

مسئول سازمان دانش‌آموزی شهرستان دیر در این آیین گفت: این جشنواره با حضور ۱۳۰ دانش آموز که در عرصه سازمان دانش آموزی فعالیت داشته‌اند برگزار شد تا از تلاش‌های آنها تقدیر شود.

حسین اسدی افزود: مهم‌ترین ماموریت سازمان دانش‌آموزی تربیت اجتماعی دانش آموزان است که در گروه تشکیلاتی پیشتازان و فرزانگان در قالب تیمی در استان بوشهر فعالیت می‌کنند.

اسدی با بیان اینکه سازمان دانش‌آموزی یک نهادی غیر دولتی وابسته به آموزش و پرورش است، تصریح کرد: این اعضاء تمام آموزش‌های لازم صف جمع، فریادهای شادی، گره‌زنی و فرامین گنگ زیر نظر مربیان خود در طول سال تحصیلی فرا گرفته‌اند.