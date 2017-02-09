دعوت امام جمعه و استاندار همدان برای حضور مردم درراهپیمایی ۲۲بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار همدان در آستانه روز ۲۲ بهمن با صدور پیام مشترکی مردم این استان را برای شرکت در راهپیمایی این روز دعوت کردند.

در متن این پیام آمده است: انقلاب اسلامی ایران روشی نو از مردم سالاری را که مبنای آن دین است، به دنیا معرفی کرد تا اثباتی بر پیوند دین و سیاست در جهان آشوب زده و متاثر از مدرنیته امروز باشد.

این پیام می افزاید: آنچه در این انقلاب باعث شگفتی بیگانگان است، جایگاه مردم در تعیین سرنوشت و تصمیم گیری ها است، به طوری که انقلاب ایران هرگز از مردم و رهبری جدا نبوده و همواره این جایگاه مورد هجمه و توطئه استکبار جهانی بوده است هر چند هرگز توفیقی در زمینه قطع میثاق مردم با انقلاب و رهبری برای دشمنان حاصل نشده است و این رابطه روز به روز مستحکم تر شده است.

امام جمعه و استاندار همدان با تقدیر از مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار استان همدان، از عموم مردم دعوت کردند با حضور پرشور در راهپیمایی وحدت آفرین ۲۲ بهمن، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و امام راحل (ره) و شهدای معزز، دیگربار، واقعیات انقلاب ایران و پشتیبانی مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته، زمینه شناخت تازه وارد های عالم قدرت در جهان را با مردم غیور ایران و انقلاب اسلامی شکست ناپذیر، فراهم آورند.