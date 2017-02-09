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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۲

با صدور بیانیه ای صورت گرفت؛

دعوت از مردم ایلام برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت از مردم ایلام برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

ایلام-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام با صدور بیانیه ای اقشار مختلف مردم مرزدار استان را به شرکت حماسی در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن در روز جمعه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است: پیروزی نهضت شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تنها یک تحول سیاسی، سرنگونی یک رژیم و یا جابجایی قدرت در داخل مرزهای یک کشور نبود بلکه زلزله‌ای ویرانگر برای کشورهای استعمارگر شرق و غرب محسوب شده که پایه‌های حکومت استکبار جهانی و رژیم‌های وابسته به آن را متزلزل کرد.

این نهضت با هدف سرنگونی رژیم فاسد پهلوی و تشکیل حکومت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) در ایران پایه‌گذاری شد و در مدت کوتاهی توانست پیام اصلی خود را که ماهیتی فرهنگی مبتنی بر اندیشۀ دینی و ارزش‌های معنوی داشت به مسلمان منطقه و کشورهای آزادی‌ خواه جهان صادر کند.

و اینک در سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ، ملت شریف ایران با توکل به خداوند و پیروی از منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، در برابر هجمه‌ها و دسیسه‌های دشمنان نظام اسلامی ثابت ‌قدم و استوار ایستاده و همچون روزهای آغازین نهضت به آرمان امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی وفادار است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام ضمن پاسداشت فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب، از مردمان مرزدار و غیور استان ایلام دعوت می‌کند تا با حضور پرشور و وحدت ‌بخش خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بار دیگر بصیرت مثال زدنی و غیرت انقلاب خود را به همگان نمایان کنند.

براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن روز جمعه از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح به صورت همزمان در ۱۰ شهرستان استان ایلام برگزار می شود.
 

کد مطلب 3901913

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