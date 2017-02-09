دعوت از مردم ایلام برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است: پیروزی نهضت شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تنها یک تحول سیاسی، سرنگونی یک رژیم و یا جابجایی قدرت در داخل مرزهای یک کشور نبود بلکه زلزلهای ویرانگر برای کشورهای استعمارگر شرق و غرب محسوب شده که پایههای حکومت استکبار جهانی و رژیمهای وابسته به آن را متزلزل کرد.
این نهضت با هدف سرنگونی رژیم فاسد پهلوی و تشکیل حکومت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) در ایران پایهگذاری شد و در مدت کوتاهی توانست پیام اصلی خود را که ماهیتی فرهنگی مبتنی بر اندیشۀ دینی و ارزشهای معنوی داشت به مسلمان منطقه و کشورهای آزادی خواه جهان صادر کند.
و اینک در سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ، ملت شریف ایران با توکل به خداوند و پیروی از منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی)، در برابر هجمهها و دسیسههای دشمنان نظام اسلامی ثابت قدم و استوار ایستاده و همچون روزهای آغازین نهضت به آرمان امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی وفادار است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام ضمن پاسداشت فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب، از مردمان مرزدار و غیور استان ایلام دعوت میکند تا با حضور پرشور و وحدت بخش خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بار دیگر بصیرت مثال زدنی و غیرت انقلاب خود را به همگان نمایان کنند.
براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن روز جمعه از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح به صورت همزمان در ۱۰ شهرستان استان ایلام برگزار می شود.
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