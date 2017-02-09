به گزارش خبرگزاری مهر، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» در آستانه ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ، و می‌خواهیم بر آنان که در زمین ضعیف شمرده شدند منت نهیم و ایشان را پیشوایان و وارث زمین قرار دهیم - ۵ قصص»

و چه زیبا این وعده الهی در دوران معاصر با رهبری مردی الهی از سلاله پاک خاتم‌الانبیاء (ص) در سرزمینی رنجور از استبداد و استعمار، محقق شد و چشم جهان به این آفتاب حقیقت روشن شد و بدان خیره ماند.

امروز با گذشت ۴ دهه از این معجزه تاریخی و در آستانه ورود انقلاب اسلامی به دوران جدیدی از حیات بالنده اش، چشم امید دوستان و چشم طمع دشمنان، همچنان در حال پایش و سنجش میزان پایبندی انقلاب، فرزندان و رهروان آن به شعارهای اولیه از «عدالت» و «حاکمیت مستضعفان» گرفته تا «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» است.

«جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» با ادای احترام به مقام والای همه آنان که با ایمان و اعتقاد به ارزش‌ها ، در راه حق، عدالت و آزادی، دعوت حضرت عشق را لبیک گفته و خون خود را برای بقا و دوام اسلام و انقلاب اسلامی خالصانه تقدیم کردند، تاکید می‌کند:

۱ـ آسایش و آرامش امروز همه کسانی که در داخل مرزهای این سرزمین از موهبت حیات و امنیت برخوردارند، مرهون فداکاری‌های مجاهدان از خود گذشته ای است که بی‌هیچ چشمداشتی در برابر گلوله و آتش، سینه سپر کردند تا راه را بر حرامیان و دزدان امنیت و آسایش مردم ببندند و آنچه از پیشرفت و عزت و افتخار در اختیار ماست، دستاورد تلاش مجاهدانه مردان بی‌ادعا و مجاهدان صدیقی است که در طول این سال‌ها تلاش کردند برای ادای دین به ملت عزیز ایران و شهدای پرافتخارمان گام بردارند. ترویج فرهنگ خدمت و بازگویی دستاوردهای بزرگ انقلاب در عرصه خدمت به هموطنان و بهروزی مردم گامی در جهت شکرگزاری از درگاه حضرت حق و قدرشناسی از انقلاب و خدمتگذاران پر تلاش نظام است.

۲ـ گام برداشتن در صراط مستقیم انقلاب اسلامی جز با تمسک به مکتب امام راحل (قدس‌الله نفسه الزکیه)و عمل به آموزه های آن امام میسر نیست؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: «آنچه نیاز امروز می‌دانم، ایستادگی بر اصول انقلاب در درجه‌ اوّل است. اصول انقلاب هم همان چیزهایی است که در وصیّت‌نامه و بیانات امام وجود دارد؛ اینها پایه‌ها و ستون‌های انقلاب است.» حراست و صیانت از این پایه‌ها و ارکان انقلاب یک وظیفه تعطیل ناپذیر و تلاش برای ترویج مکتب امام و اصول وگفتمان انقلاب تضمین کننده تداوم حیات پر ثمر انقلاب اسلامی است.

۳ـ از آنجا که دشمنان این مرز و بوم چه در سطح منطقه و چه در عرصه بین‌الملل، همواره در کمین منافع ملی، تمامیت ارضی و استقلال ایران اسلامی هستند، وحدت ملی و انسجام تمام نیروهای انقلاب برای مقابله با تهدیدات دشمنان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و از آنجا که هیچ تهدیدی بالاتر از «انقلاب‌زدایی وکمرنگ‌کردن ارزش‌های انقلاب» نیست و دشمنان ملت ایران به خوبی واقف اند که امنیت و ثبات و پیشرفت این خاک، پیش و بیش از هر چیز زاییده نگاه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل انقلابی است. باید همگان با هر اقدامی که موجب تضعیف روحیه انقلابی و بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی به ارزش‌های انقلاب می شود، به شدت مقابله کنیم. و ضمن برخورد قاطع با کجروی‌ها و مفاسد، از روحیه و عمل انقلابی ترویج و تجلیل نماییم.

۴ـ ملت ایران بر اساس منافع ملی و ارزش‌های خود همواره با جامعه بین‌الملل ارتباط داشته است. در این میان، دولت آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، بنای رابطه خود را با دولت و ملت ایران بر دشمنی و خصومت گذاشته و در طول ۳۸ سال گذشته، از هیچ تلاشی برای ایذاء ملت ایران فروگذار نکرده است. گرچه اقدامات دولتمردان آمریکا به هیچ روی، خللی در عزم ملت ایران برای ادامه راه انقلاب و دست یابی به پیشرفت و سعادت، ایجاد نکرده است. تجربه تاریخی و وضعیت حال حاضر این کشور که تصمیمات شتابزده و جنون‌آمیز یک رئیس‌جمهور هم بر سایر مشکلات آن افزوده شده، نشان می‌دهد رهبران این کشور برای روند سقوط آمریکا که از سال‌ها پیش آغاز شده بود، کمی عجله دارند. این وضعیت، قبل از هر چیز هشدار و بیدارباش برای کسانی است که در داخل کشور به این قدرت پوشالی، اعتماد دارند یا از آن می‌ترسند. لذا همچنان با اعتقاد به اینکه آمریکا دشمن بی چون و چرای جمهوری اسلامی است، انتظار می‌رود که نگاه توأم با اعتماد و کدخدا انگارانه به این کشور از فضای فکری سیاستمداران و مسئولان نظام زدوده شود و همگی با وحدت و یگانگی، همچنانکه مسیر پیشرفت را با اتکا به ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی دنبال می‌کنیم، نظاره‌گر روند رو به افول آمریکا باشیم.

۵ـ مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه، یکی از مهم‌ترین نمادهای سرمایه اجتماعی، عزت‌خواهی و کرامت‌جویی مردم عزیز ایران اسلامی است که هر سال پرشکوه‌تر و دشمن‌شکن‌تر از سال قبل برگزار می‌شود. حضور در این مراسم، نه به عنوان یک وظیفه سیاسی بلکه به عنوان حرکتی عقلانی، نشانگر اوج بلوغ اجتماعی و سیاسی ایرانیان غیور پس از گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلابی است که با توحید کلمه و کلمه توحید به دست آمده است. همگان باید به یاد داشته باشند که اسلامیت، ولایت و وحدت آحاد مردم در قالب امت اسلامی سه رکن ایجاد کننده انقلاب اسلامی بوده و بقاء انقلاب نیز بر همین اساس و متکی بر صیانت از آنها است. انتظار می‌رود راهپیمایی امسال نیز با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، باشکوه‌تر از همیشه پیامی محکم و قاطع برای کسانی باشد که تحرکات ترویست های تکفیری- صهیونیستی در منطقه و ماجراجویی‌های غرب، آنان را نسبت به امنیت و آزادگی ایران سرافراز، به طمع انداخته است.

والسلام علیکم و رحم