جشنواره بزرگ فرهنگی ورزشی بانوان در شهرستان مرزی آستارا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش فرهنگی ورزشی ویژه بانوان که شامگاه چهارشنبه با استقبال بانوان و خانواده های شهرستان آستارا و با همت اداره ورزش و جوانان آستارا با حضور بیش از هزار تماشاگر در سالن مجموعه ورزشی انقلاب آستارا برگزار شد، از پیشکسوتان زن عرصه های ورزشی این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

رژه تیم ها، اجرای حرکات نمایشی، اجرای روپایی و حرکات نمایشی با توپ توسط امیر ساسانیان، اجرای ایروبیک دختران، مسابقه داژبال، ژیمناستیک، اسکیت، یوگا، بازی های بومی محلی، پخش سرودهای انقلابی، اجرای قطعات زنده موسیقی ورزشی، نقاشی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در کف سالن توسط کودکان به طول ۶ متر از بخش های ویژه این جشنواره بود که با استقبال تماشاگران مواجه شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آستارا در این همایش با بیان اینکه توسعه ورزش بانوان از اهداف اصلی این اداره بوده و توجه ویژه ای به بحث ورزش بانوان شده است، اظهار کرد: حضور بانوان محجبه ایرانی در عرصه های مختلف ورزشی باعث افتخار ایران و ایرانی است.

وحید خاصی پور با اشاره به برگزاری دوره‌های استعدادیابی همگانی ورزشی برای نخستین بار در آستارا و همزمان با استان گیلان، افزود: دانش آموزان باید از این فرصت به وجود آمده به نحو مطلوب استفاده کنند.

رئیس هیئت اسکیت و نایب رئیس ورزش های همگانی اداره ورزش و جوانان شهرستان آستارا نیز در این همایش با تاکید بر جدی گرفتن ورزش و تحرک بدنی از سنین پایین اظهار کرد: طبق آمار ۶۰ درصد از کودکان کشور به دلیل بی تحرکی دارای اضافه وزن و چاقی هستند.

مهتاب سردی با اشاره به فضای سرانه ورزشی موجود در کشور که استاندار نیست، گفت : تندرستی و سلامت یکی از شاخصه های پیشرفت جامعه است و در این میان باید کودکان و دانش آموزان را به سمت فعالیت های بیشتر بدنی و ورزشی سوق دهیم.

شهرستان مرزی بندر آستارا با بیش از ۸۶ هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان و مجاورت کشور جمهوری آذربایجان واقع شد و ۷ هزار نفر ورزشکار ساماندهی شده در این شهرستان فعالیت می کنند.