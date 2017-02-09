رقابت ۱۷۷ کشتی گیر در روز دوم مسابقات بین المللی کشتی در بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز مسابقات بین المللی جام کشتی شهید هاشمی نژاد بهشهر صبح پنجشنبه آغاز شد و در این روز از این دوره از مسابقات، ۱۷۷ کشتیگیر در اوزان دوم به میدان میروند و در وزن ۵۵ کیلوگرم، ۴۵ کشتیگیر، در وزن ۶۶ کیلوگرم، ۶۳ کشتیگیر، در وزن ۸۵ کیلوگرم ۴۲ کشتیگیر و در وزن ۱۲۰ کیلوگرم، ۲۶ کشتیگیر به میدان میروند.
نفرات برتر چهار وزن اول چهاردهمین مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد بهشهر چهارشنبه شب در رده جوانان، مشخص شدند. در رقابتهای چهار وزن اول مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد بهشهر پایان یافت، ۱۷۱ کشتیگیر از ۲۵ تیم داخلی و خارجی حضور داشتند و در پایان یک روز تلاش سخت و نفسگیر، نفرات برتر مسابقات مشخص شدند.
در وزن ۵۰ کیلوگرم،"امیر پرسته" از تیم شهید هاشمی نژاد بهشهر؛ در وزن ۶۰ کیلوگرم " حامد رحیمی" از تیم البرز؛ در وزن ۷۴ کیلوگرم " سیفالله علم اف" از داغستان و در وزن ۹۶ کیلوگرم "امیررضا فتاحی" از تهران به مقام قهرمانی رسیدند و به مدال طلا دست یافتند.
چهاردهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد بهشهر از ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه و به مدت دو روز در روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمنماه در سالن شهید هاشمی نژاد برگزار میشود و ۳۴۸ کشتیگیر از ۲۵ تیم داخلی و خارجی باهم رقابت میکنند.
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