ریزش مرگبار خانه ای در نهبندان/ ۳ نفر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: حادثه ریزش آوار خانه ای در منطقه عشایری چاه مرتضی با مداد امروز رخ داده است.

وی بیان داشت: سقف چوبی خانه ای در این منطقه فرو ریخت که متاسفانه دو کودک و مادر خانواده در این حادثه جان باختند.

رئیس جمعیت هلال احمر نهبندان عنوان کرد: همچنین در این حادثه سه نفر دیگر مجروح شدند که دو نفر به صورت سرپایی مداوا و یک نفر دیگر به بیمارستان منتقل شد.

رضایی تصریح کرد: نمناکی سقف خانه به علت بارندگی های چند روز گذشته عامل فرو ریختن سقف این خانه بوده است.

منطقه عشایری چاه مرتضی محله ای است که ساکنان آن به دامداری مشغول‌اند و بنای ساختمان های آنها بیشتر از خشت و چوب است.