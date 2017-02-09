به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: سیاست جدی دولت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است که طرحها و برنامههای مهمی در این زمینه داریم.
وی با بیان اینکه استان بوشهر در زمینههای مختلف نقش اساسی داشته است افزود: ساخت کشتی و نفتکشهای بزرگ با استفاده از توانمندیهای داخل کشور یکی از اتفاقات خوب بوده است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: ساخت سکوهای نفتی در شرکت صدرا از جمله کارهای دانش بنیان است.
ستاری بیان کرد: پرورش ماهی در قفس یکی از دانشهای جدید است که ظرفیتهای خوبی در استان بوشهر است.
وی با اشاره به اینکه هر استان نسبت به ظرفیتهای موجود باید توسعه یابد خاطرنشان کرد: دانشهای جدید باید در خدمت دانشگاهها باشند.
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