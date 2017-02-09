تکمیل کنارگذر ۱۷ کیلومتری خواسته جدی بابلی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیاز آذری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید معاون زیرساخت و توسعه راههای وزارت راه و شهرسازی از روند عملیات اجرایی کنارگذر جنوبی بابل تأکید کرد اتمام هرچه سریعتر کنارگذر ۱۷ کیلومتری مطالبه جدی و بهحق مردم شهرستان بابل است.
نیاز آذری افزود: کنارگذر جنوبی بابل کارکرد منطقهای دارد و حلقه اتصال چند جاده شریانی است و در صورت تکمیل و راهاندازی تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک و روانسازی شبکه حملونقل منطقه مرکزی مازندران خواهد داشت.
عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد پیگیری روند اجرایی کنارگذر بهصورت هفتگی در دستور کار است و تأکید بر حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی و سایر مقامات ارشد دولت اهمیت این پروژه و تأثیر آن بر اقتصاد و توسعه فضای کالبدی شهر بابل و همچنین برداشتن مشکلات پیش روی پروژه است.
نماینده بابل با ابراز اینکه کنارگذر جنوبی ازلحاظ حجم عملیات فنی و اجرایی پروژه سنگینی است از دولت خواست در تخصیص اعتبار توجه بیشتری به عمل آورد.
نیاز آذری با اعلام اینکه در کلیه ملاقات و دیدارها مردم از ما مطالبه اتمام پروژه رادارند خاطرنشان ساخت از همه ظرفیتهای قانونی و نظارتی برای اتمام پروژه استفاده میکنم. وی تصریح کرد هماکنون پروژه از روند اجرایی خوبی برخوردار است اما نیازمند تسریع نیز است.
نماینده بابل یادآور شد این پروژه بزرگ و زیر بنایی علاوه بر مباحث فنی، اعتباری و اجرایی با مسائل اجتماعی و حقوقی نیز مواجه است که به تدبیر و هماهنگی مسئولان استانی و شهرستانی وابسته است.
خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازدید تصریح کرد: عزم دولت و وزارت راه و شهرسازی اتمام هرچه سریعتر این پروژه است و تمام تلاش همکاران تأمین مطالبات پیمانکاران و برطرف ساختن موانع اجرایی پیش روی آن است.
وی با اشاره پیگیری مستمر مقامات محلی و استانی بهویژه جناب نیاز آذری عضو محترم هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس از بهرهبرداری از این پروژه در آینده نزدیک خبر داد.
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