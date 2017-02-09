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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۶

نماینده مردم بابل در مجلس:

تکمیل کنارگذر ۱۷ کیلومتری خواسته جدی بابلی ها است

تکمیل کنارگذر ۱۷ کیلومتری خواسته جدی بابلی ها است

بابل - نماینده مردم بابل در مجلس، تکمیل کنارگذر ۱۷ کیلومتری جنوب بابل را از مطالبات جدی مردم شهرستان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیاز آذری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید معاون زیرساخت و توسعه راه‌های وزارت راه و شهرسازی از روند عملیات اجرایی کنارگذر جنوبی بابل تأکید کرد اتمام هرچه سریع‌تر کنارگذر ۱۷ کیلومتری مطالبه جدی و به‌حق مردم شهرستان بابل است.

نیاز آذری افزود: کنارگذر جنوبی بابل کارکرد منطقه‌ای دارد و حلقه اتصال چند جاده شریانی است و در صورت تکمیل و راه‌اندازی تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک و روان‌سازی شبکه حمل‌ونقل منطقه مرکزی مازندران خواهد داشت.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد پیگیری روند اجرایی کنارگذر به‌صورت هفتگی در دستور کار است و تأکید بر حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی و سایر مقامات ارشد دولت اهمیت این پروژه و تأثیر آن بر اقتصاد و توسعه فضای کالبدی شهر بابل و همچنین برداشتن مشکلات پیش روی پروژه است.

نماینده بابل با ابراز اینکه کنارگذر جنوبی ازلحاظ حجم عملیات فنی و اجرایی پروژه سنگینی است از دولت خواست در تخصیص اعتبار توجه بیشتری به عمل آورد.

نیاز آذری با اعلام اینکه در کلیه ملاقات و دیدارها مردم از ما مطالبه اتمام پروژه رادارند خاطرنشان ساخت از همه ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای اتمام پروژه استفاده می‌کنم. وی تصریح کرد هم‌اکنون پروژه از روند اجرایی خوبی برخوردار است اما نیازمند تسریع نیز است.

نماینده بابل یادآور شد این پروژه بزرگ و زیر بنایی علاوه بر مباحث فنی، اعتباری و اجرایی با مسائل اجتماعی و حقوقی نیز مواجه است که به تدبیر و هماهنگی مسئولان استانی و شهرستانی وابسته است.

خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازدید تصریح کرد: عزم دولت و وزارت راه و شهرسازی اتمام هرچه سریع‌تر این پروژه است و تمام تلاش همکاران تأمین مطالبات پیمانکاران و برطرف ساختن موانع اجرایی پیش روی آن است.

وی با اشاره پیگیری مستمر مقامات محلی و استانی به‌ویژه جناب نیاز آذری عضو محترم هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس از بهره‌برداری از این پروژه در آینده نزدیک خبر داد.

کد مطلب 3901929

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