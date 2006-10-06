۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۲

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان در گفتگو با مهر :

شوراهاي فرهنگي و دانشجويي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي اصفهان تشكيل مي شود

شوراي فرهنگي و شوراي دانشجويي در خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان تشكيل مي شود. آئين نامه هاي اين شوراها در شوراي فرهنگي دانشگاه تهيه شده است و بر اساس آن عده اي از اعضاي اين شوراها را دانشجويان تشكيل مي دهند. اين اعضا با برگزاري انتخابات تعيين مي شوند.

محمد علي حاجي عباسي - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: در نيمسال جاري تحصيلي انتخاباتي براي تعيين اعضاي دانشجويي شوراي فرهنگي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود و علاوه بر دانشجويان حضور مسئولين نيز در تركيب اين شورا پيش بيني شده است. در واقع به نوعي مي توان تركيب شوراي فرهنگي خوابگاه ها را به دو صورت ثابت و سيار در نظر گرفت.

وي در خصوص تركيب شوراي فرهنگي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي اصفهان گفت: تركيب به گونه اي است كه هم نظريات نمايندگان دانشجويان در شورا لحاظ شود و هم اينكه تصميمات آن قوام داشته باشد تا از نظر سياستگذاري و استمرار برنامه ها داراي عملكردي مطلوب با خروجي مورد نظر باشد.

حاجي عباسي در خصوص شوراي دانشجويي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي گفت: يك سري مسائل صنفي در خوابگاه هاي دانشجويي وجود دارند كه بايد برآورده شوند بنابراين راه اندازي شوراي دانشجويي خوابگاه ها امري ضروري است و تركيب اين شورا شامل نمايندگان شوراي صنفي، تعدادي از مسئولين امور خوابگاه ها خواهد بود البته چند عضو آن نيز با برگزاري انتخابات در بين دانشجويان انتخاب خواهند شد.

