بارش برف و باران در ایلام/جاده ها لغزنده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخ الملوکی مدیر کل هواشناسی استان ایلام در این ارتباط اظهار داشت: سامانه بارشی خفیفی از امروز پنجشنبه وارد آسمان استان شده و فعالیت آن تا روز جمعه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی در مناطق مرتفع و کوهستانی به صورت برف و در دیگر نقاط استان به صورت باران است، افزود: با توجه به اینکه سامانه جدید از نوع جبهه گرم است کاهش محسوس دما را شاهد نخواهیم بود، البته وزش باد دیگر پدیده غالب در آسمان استان در این ایام است.

از تردد خودروها بدون زنجیر چرخ جلوگیری می شود

رئیس پلیس راه استان ایلام نیز گفت: به علت بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی و گردنه های برف گیر استان از تردد خودروها بدون زنجیر چرخ جلوگیری می شود.

سرهنگ محسن ناصری بیان داشت: بارش برف در جاده های کوهستانی و گردنه های رنو، قلاجه، تونل آزادی و کبیرکوه استان از صبح امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد بنابراین توصیه می کنیم رانندگان با احتیاط بیشتری از این مناطق رفت و آمد کنند.