تشکیل ۳۰۸ پرونده قاچاق کالا در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر،نعمت‌ الله بیرانوند اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰۸ فقره پرونده با موضوع قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی استان وارد شده است.

وی تاکید کرد: این پرونده ها عمدتا با موضوع قاچاق پوشاک، لوازم صوتی و تصویری با تمرکز بر تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی و سایر اقلام بوده است.

وی با بیان اینکه پدیده شوم قاچاق کالا و ارز سلامت اقتصادی جامعه را به مخاطره می اندازد، یادآور شد: ۹۵درصد این پرونده‌ها در شعب تعزیرات حکومتی استان ایلام اجرایی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام افزود: قاچاق مانند شمشیر دو لبه ای است که هم بیکاری را به با ر می آورد و هم بر اقتصاد ضربه می زند چرا که وقتی کالای خارجی وارد کشور می شود صنایع داخلی از رونق می افتد و کارگران آن بیکار می شوند.